Tragedia din spatele unei actrițe pe care publicul a adulat-o. I s-a spus Sophia Loren de România

A fost una dintre cele mai iubite actrițe din țară și a impresionat prin talentul și frumusețea ei. Florina Cercel, căci despre ea este vorba, a ascuns o dramă în spatele succesului său.

Drama regretatei actrițe Florina Cercel, cunoscută și ca ”Sophia Loren de România”

Florina Cercel a murit în anul 2019, iar românii au început să o îndrăgească tot mai mult în urma rolului ”Spaniei”, din serialul ”Inimă de țigan”. Frumusețea sa a fost una aparte și i se spunea ”Sophia Loren de România”. De-a lungul vieții, a suferit enorm după soțul decedat.

Actrița Florina Cercel a rămas fără partener la vârsta de 29 de ani. Pe atunci, era căsătorită cu medicul Ioan Perian Liviu, care s-a stins din viață din cauza unui cancer pulmonar, la vârsta de 40 de ani.

În cartea ”Povești de dragoste ale vedetelor”, Florina Cercel dezvăluia cum s-a cunoscut cu doctorul care i-a fost alături 7 ani și care era cu 11 ani mai mare decât ea.

”Iubirea dintre doi oameni e foarte importantă şi e foarte greu de păstrat, de ocrotit, de înţeles, de suportat uneori. E o mare responsabilitate să realizezi că iubeşti şi eşti iubit şi cum să o păstrezi. El a fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea…

Am primit o scrisoare pe adresa teatrului, o invitaţie în care mi se spunea cu nume şi prenume de data asta: “Sunt doctorul Ioan Perian Liviu, sunt admiratorul care vă trimite flori de atâtea luni, este ziua mea de Sfântul Ioan şi vă rog frumos permiteţi-mi să vă invit la ziua mea.

Am dansat până a doua zi la prânz, nu am mâncat, nu am băut, nu m-a lăsat din braţe, cineva din când în când ne mai dădea un pahar de vin sau un pahar cu apă, nu ştiu cum au trecut orele (…)”, relata actrița atunci când era în viață, scrie

Florina Cercel, căsnicie eșuată după moartea primului soț

Florina Cercel A încercat un al doilea mariaj, pentru care s-a mutat în București, dar nu a fost unul reușit.

Florina Cercel a povestit că al doilea soț era foarte gelos, mai ales că observa că cei din jur îl considerau mai bun pe primul partener al artistei.

După divorț, actrița a mai trăit o poveste de dragoste cu un om de afaceri sârb, dar totul s-a destrămat după opt ani. În relație ar fi intervenit fina Florinei Cercel.

Boala care a răpus-o pe actrița Florina Cercel

Dincolo de acestea, coincidență sau nu, , din cauza aceleiași afecțiuni ca a primului soț, cancer la plămâni.