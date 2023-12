Tragedie colosală în noaptea de Crăciun: un junior de la CSA Steaua și unul de la New Stars au murit în incendiul de la Ferma Dacilor. Fratele geamăn al stelistului e la Urgență! Exclusiv

lovește tragic și în lumea fotbalului. Asta pentru că doi dintre minorii decedați erau legitimați în București, la CSA Steaua și New Stars! Este vorba despre doi dintre copiii bărbatului care era mâna dreaptă a patronului Cornel Dinicu. Tatăl a murit și el în complexul distrus de flăcări. Al treilea băiat al său, legitimat și el la CSA Steaua, frate geamăn cu unul dintre băieții dispăruți la Ferma Dacilor, a scăpat cu viață, fiind transportat la spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală.

Doi juniori de la CSA Steaua și New Stars au murit în incendiul de la Ferma Dacilor. Erau copiii omului de încredere al patronului

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, minorii arși la hotelul din Prahova sunt Luca și Petru Ene, în vârstă de 16 ani și, respectiv 11 ani. Matei Ene (16 ani), frate geamăn cu Luca, ar fi fost salvat din flăcări de tatăl său, Lucian Ene, zis ”Pif”, care, potrivit apropiaților, și-ar fi pierdut viața în timp ce încerca să-i scoată ulterior din clădire și pe ceilalți doi fii.

ADVERTISEMENT

Luca și Matei jucau fotbal la , la grupa pregătită de Alin Dumitriu. Antrenorul a fost devastat de vestea legată de elevii săi. ”Matei juca pe bandă, extremă stângă sau dreapta, era mai dezvoltat și mai puternic. Luca evolua inter sau în spatele atacanților și avea o tehnică remarcabilă. Ambii au venit de la Chiajna în urmă cu circa un an și jumătate și mama era cea care-i însoțea de obicei la antrenamente”, relatează Alin Dumitriu în exclusivitate pentru FANATIK.

”Petru se număra printre cei mai buni din țară la vârsta lui”

Continuă: ”Sunt complet bulversat. Proveneau dintr-o familie foarte serioasă, părinții se ocupau cu atenție de ei. Ambii erau foarte ascultători la antrenamente și meciuri. Luca era puțin mai rebel, cu personalitate puternică, iar Matei – mai receptiv la sfaturi. O plăcere însă să lucrezi cu amîndoi! Educați, deloc obraznici, le plăcea să joace fotbal”.

ADVERTISEMENT

Cel de-al treilea dintre frați, Petru, evolua la New Stars, o Academie privată din București. Puștiul era pregătit de Daniel Gheorghe la grupa 2012.

Antrenorul plângea în timp ce vorbea despre băiatul decedat în condiții groaznice la Ferma Dacilor: ”L-am folosit de la bun început atacant dreapta. Am început să lucrăm împreună în urmă cu un an și jumătate. Nu-mi lipsea de la antrenamente, de la meciuri, un copil și un jucător model la vârsta lui. Cunosc foarte bine ce e în țară la acest nivel, am câștigat 18 dintre cele 20 de turnee la care am participat și vă spun cu mâna pe inimă că era unul dintre ei mai buni din țară. De altfel, intrase deja într-un program de monitorizare al federației pentru copiii de 11-12 ani în vederea formării lotului național U15 peste trei ani”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul mezinului: ”Nu mă pot opri din plâns”

Daniel Gheorghe mai punctează: ”Petru avea viteză, tehnică, tupeu, adică o serie de calități care-l scoteau în evidență. Nici nu mai pot să stau în picioare de când am aflat vestea. Sunt cutremurat. Am niște musafiri, dar nu mai pot să mă abțin din lacrimi. Am făcut două dușuri cu apă rece să-mi revin puțin. Habar n-am cum să gestionez o asemenea tragedie! Grupa asta de la 2012, din care făcea parte și Petru, e formată din băieți care sunt ca și copiii mei. Țin enorm la toți și mi-e imposibil să accept că s-a putut petrece o asemenea dramă”.

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, mama celor trei copii a fost scoasă și ea din flăcări de soțul său, Lucian Ene, care s-a prăpădit apoi la a doua intervenție în interiorul Fermei Dacilor.

ADVERTISEMENT

Printre cei decedați se numără și fiul cel mic al patronului Cornel Dinicu, găsit carbonizat în clădire. Apropiați ai familiei au relatat pentru FANATIK: ”Puștiul dormea de obicei cu Cornel într-o cameră aflată undeva spre exteriorul clădirii, unde exista și o scară fixată pe afară. Așa se face că patronul s-a putut salva la timp, iar dacă juniorul era cu el în acea încăpere, cum se întâmpla în majoritatea ocaziilor, ar fi scăpat și el probabil”.