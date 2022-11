Tragedie în lumea cinematografiei românești. A murit actorul şi regizorul Constantin Codrescu

Lumea filmului din România este mai săracă de duminică, după ce actorul și regizorul Constantin Codrescu a încetat din viață.

Tragicul anunț a fost făcut de fiica acestuia, Lăkrămioara Codrescu. Într-o postare pe pagina de Facebook a marelui regizor și actor, aceasta a anunțat trecerea în neființă a tatălui său, la vârsta de 91 de ani.

”A murit actorul, a murit tata….. Dumnezeu sa îl tina în dreapta Sa!!”, este mesajul postat de fiica lui Constantin Codrescu.

O primă reacție în acest sens a venit din partea . Acesta s-a arătat devastat de vestea primită duminică seară.

El și Constantin Codrescu au fost buni prieteni, dar și colegi, motiv pentru care, dispariția lui l-a întristat enorm pe actor.

”Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi, am aflat cu mare mahnire de plecarea ta, dragul meu artist de exceptie, Puiu Codrescu.

M-am bucurat de prietenia noastra pana in ultima zi a vietii tale si mi-e greu sa cred ca te-am pierdut…”, a scris Florin Piersic pe Facebook

Constantin Codrescu a avut o carieră impresionantă

Menționăm că actorul și regizorul Constantin Codrescu a avut o carieră de mare succes. El s-a născut în anul 1931 la Huși, iar 20 de ani mai târziu, în 1951, a absolvit Institutul de teatru din București.

O bună perioadă de timp, între anii 1976 – 1989, acesta a fost profesor la Institutul de teatru din Târgu-Mureș, iar municipiul l-a numit inclusiv cetățean de onoare, având în vedere contribuția pe care a adus-o societății.

De asemenea, Constantin Codrescu a mai fost și un colaborator permanent al redacţiei Teatru la Radio, vreme de 45 de ani.

Începând cu anul 1996, acesta a decis să îi învețe și pe alții ce înseamnă actoria. Drept urmare, Constantin Codrescu a fost profesor universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Ecologice, iar din 2003, profesor universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret.

Constantin Codrescu a jucat în numeroase producții de succes

De-a lungul carierei sale, acesta a jucat în numeroase producție cinematografice care au ajuns în sufletele românilor.

Printre acestea se numără ”De-aș fi… Harap Alb”, ”Mihai Viteazul”, „Haiducii lui Șaptecai”, ”Zestrea domniței Ralu”, ”Roșcovanul”, ”Pentru patrie”, ”Totul se plătește”, ”Sezonul pescărușilor”, ”La răscrucea marilor furtuni”, ”Speranța”, ”Vlad Țepeș”, dar și multe altele.

De asemenea, acesta a mai scris și două volume de memorii. Este vorba despre ”Pribeag prin Viaţa mea”, din 2009, în care vorbește despre întreaga sa activitate, dar și despre provocările pe care le-a avut.

