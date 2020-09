Traian Băsescu îi declară război Danei Budeanu. Ce cuvinte grele i-a adresat fostul președinte al României

Dana Budeanu este pusă la punct de fostul președinte Traian Băsescu, care o consideră o femeie ridicolă, fără cultură.

Fondatorul PMP nu mai suportă criticile Danei Budeanu, creatoarea de modă devenită celebră pentru că desființează în termeni foarte duri pe toată lumea.

„O femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta Pământului, dar e de un ridicol absolut”, este caracterizată Dana Budeanu de Băsescu.

Traian Băsescu îi declară război Danei Budeanu, pentru declarațiile făcute de aceasta în ultima perioadă

Candidatul PMP pentru Primăria Bucureștiului nu o iartă pe Budeanu pentru că se implică în campania electorală de partea Gabrielei Firea.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a explicat Băsescu.

Dana Budeanu este o constantă în ultima vreme în campania electorală din București, unde și-a obișnuit fanii cu atacuri sub centură adresate lui Nicușor Dan, conform Adevărul.

Antena 3 a fost somată de către CNA pentru emisiunea Sinteza Zilei tocmai din cauza ieșirilor avute de Dana Budeanu. Invitată în 1 septembrie, Budeanu l-a desființat pe Nicușor Dan și a susținut-o pe Gabriela Firea.

Printre altele, Budeanu a insistat că nu este PSD-istă, însă nu s-a ferit să-și declare susținerea pentru Gabriela Firea, candidatul PSD.

„Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”, s-a lăudat creatoarea de modă.

