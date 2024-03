„Joacă titular la Juventus!” Dennis Man e aproape de transferul carierei după Euro

Dennis Man este „on fire” la Parma, iar evoluțiile extraordinare din Serie B au atras atenția celor de la Juventus. Mitică Dragomir susține că poate intra direct în primul „11” al grupării din Torino.

Dennis Man e aproape de transferul carierei după Euro 2024: „Joacă titular la Juventus!”

Mitică Dragomir are un favorit în lotul lui Edi Iordănescu după „dubla” echipei naționale cu Irlanda de Nord și Columbia. Dennis Man i-a atras atenția „Oracolului de la Bălcești”, dar și unui club cu tradiție din Italia.

ADVERTISEMENT

Dennis Man traversează un sezon excelent la Parma, formație pentru care a înscris 11 goluri în 26 de confruntări în Serie B. Juventus Torino este printre formațiile interesate de transferul internaționalului român după EURO 2024.

Mitică Dragomir anunță că Dennis Man va intra direct în primul „11” al lui Juventus Torino. Fostul șef de la LPF este impresionat creșterea internaționalului român, care pare că și-a găsit liniștea la Parma.

ADVERTISEMENT

„Joacă titular la Juventus dacă se duce. Este singurul jucător din națională României, care face ruperi de ritm. Cu mingea la picior pleacă de nu mai ai ce să îi faci. Are fizic, are forță în picioare și are un stâng necruțător”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune în direct de la ora 13:30, în fiecare zi de luni, live doar pe site-ul .

Andrei Vochin îl laudă pe Dennis Man: „Este protagonist și este unul dintre golgheterii echipei”

și l-a lăudat pe Dennis Man. Internaționalul român a fost cel mai bun jucător de pe teren cu Irlanda de Nord, iar acum a devenit o certitudine pentru Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

“Trebuie să fim conștienți de tot contextul în care se află fotbalul românesc în momentul acesta. Vorbim despre niște jucători care ar trebui să fie titulari, dar care nu joacă la echipele lor de club. Acea lipsă de viteză se vede mai mult atunci când un jucător nu are meciuri în picioare pe o poziție în care nu ai alți jucători. Astfel de fotbaliști nu pot să îți aducă un plus valoare.

Man mi se pare în acest moment jucătorul cel mai în formă. De ce are o viteză în plus? Pentru că joacă la Parma, este protagonist și este unul dintre golgheterii echipei. El este cel mai în formă jucător.

ADVERTISEMENT

Jucătorii noștri au valoare, dar dacă ea nu este dovedită etapă de etapă în campionat se pierde ritm, se pierde un tempo. Contextul general al echipei naționale îți dă senzația asta de lentoare sau de faptul că ajungi mai greu la poartă”, a spus oficialul FRF.

Dennis Man e aproape de transferul carierei după Euro