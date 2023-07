Transferul lui Chiricheș, privit cu scepticism: „Ciorba reîncălzită nu a fost niciodată bună”

Florin Răducioiu nu e deloc impresionat de venirea căpitanului naționalei la vicecampioana României și dă se dă pe el însuși ca exemplu. Fostul atacant al lui AC Milan și-a adus aminte de revenirea la Dinamo după zece ani ani în străinătate.

Florin Răducioiu comentează reîntoarcerea lui Chiricheș la FCSB: „Nu vreau să critic venirea lui”

Florin Răducioiu nu e de acord cu aceste „repatrieri” și își aduce aminte de momentul în care s-a reîntors la Dinamo în anul 2000: „Nu vreau să critic venirea lui, dar această ciorbă reîncălzită nu a fost niciodată bună. Recunosc, când m-am întors la Dinamo, am fost un dezastru”.

„Marele Blond” a dezvăluit și o discuție cu fostul patron al „câinilor”: „Îmi aduc aminte că îmi spunea Cristi Borcea: «Vino, Florine!» M-am întors şi a fost un dezastru. Nu am putut să mă readaptez.

Am simţit că nu fac parte din acea echipă. Nu mă regăseam. Nu am reuşit să joc. La un moment dat, am ajuns rezervă”, și-a adus aminte cu mare ristețe „Radu”.

Ilie Dumitrescu e și el sceptic în privința lui Vlad Chiricheș: „Am un semn de întrebare”

este „omul de sticlă” de la naționala României și a ratat mai multe convocări din cauza problemelor medicale în ultimii ani: „Este un lider important, căpitan de echipă la națională. Chiricheș nu mai are nevoie de prezentare, este o certitudine.

Singurul semn de întrebare este modul întrebare este modul în care va reacționa la problemele de sănătate, mai ales că în ultimii ani a avut ceva probleme musculare. Ăsta e singurul semn de întrebare pe care poți să ți-l pui.

În rest, el este un jucător va da personalitate de joc echipei, adică vei avea un lider. E un plus, trebuie să fie sănătos pentru că și echipa națională și FCSB are nevoie de el”, a spus și „Mister”, la .

Gigi Becali regretă deja transferul căpitanului naționalei României: „Dacă vedeam meciul de azi nu-l mai luam”

Gigi Becali a dezvăluit după meciul cu ȚSKA Sofia 1948 că : „N-am nicio încredere de calificare. O să intre și Chiricheș, o să fie și Djokovic. Dar n-am încredere că ne calificăm, de bulgari oricum trecem, dar n-avem valoare să ne calificăm în grupe.

Ce prioritate? Un meci mai jucăm în Conference League. Noi suntem ca și scoși cu jocul ăsta! Dacă vine Chiricheș și nu mai bubuie mingea din apărare așa, mai vine și Djokovic, dar ce a fost în seara asta…”.

Cu toate acestea, patronul FCSB are încredere că echipa va arăta altfel cu el în teren: „Eu cred că venirea lui Chiricheș o să schimbe echipa. Eu văd că atunci când conducem și vrem să ținem de scor, mingea e la adversar. Avem nevoie de un fundaș central, Chiricheș iese cu mingea la picior, nu dă în ea când e atacat.

Contează un singur element în fotbal, de-aia dau ăia milioane de euro pe fundași și pe mijlocași. Ce achiziții să mai fac? Dacă nu-l luam pe Chiricheș până azi, azi nu-l mai luam. Eu l-am luat în contextul că ne calificăm 80%, că nu risc prea mult. Dar dacă vedeam jocul de azi, nu-l mai luam. Bine, stai să văd cum e jocul cu Chiricheș și cu Djokovic. Așa n-avem șanse de calificare, n-avem jucători cu personalitate”.