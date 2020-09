Transferuri noi la Universitatea Craiova? Pe ce jucători se bazează Bergodi și pe ce posturi ar putea apărea fotbalişti noi

Universitatea Craiova este invicibilă în acest sezon al Ligii 1. Chiar dacă au existat și există voci care să conteste jocul oltenilor, trupa lui Bergodi dovește efieciență și, dincolo de toate, câștigă puncte, iar acest lucru se va vedea spre finalul stagiunii.

Elvir Koljic și Alexandru Cicâldău au adus victoria și la Pitești, în fața lui FC Argeș, iar Craiova se află într-o formă perfectă și nici următorul adversar nu îi sperie pe „juveți”. Vineri, de la ora 21:00, Știința va da piept cu Poli Iași.

Așa cum spuneam, există voci care mai contestă jocul practicat de Bancu și compania, iar anumiți suporteri consideră că patronul Mihai Rotaru ar trebui să mai achiziționeze câțiva fotbaliști. FANATIK vă prezintă o analiză a posturilor și vom afla dacă este nevoie de transferuri noi la Universitatea Craiova.

Transferuri noi la Universitatea Craiova? Pe ce jucători se bazează Bergodi și unde ar putea să existe îmbunătățiri

Pandemia de coronavirus a dat peste cap tot ceea ce înseamnă societate. Fotbalul nu a fost ocolit, iar problemele financiare s-au făcut resimțite. Din această cauză, perioada de transferuri nu a adus mutări spectaculoase prin Liga 1. În ceea ce privește Universitatea, Vladimir Screciu, Marius Constantin, Paul Papp și Alexandru Tudorie au fost numele noi de până acum.

Atuul Craiovei pare să fei altul. Cristiano Bergodi se bazează pe același nucleu de jucători ca în sezonul trecut, când Știința a ieșit, după 25 de ani, vicecampioana țării. FANATIK îți prezintă o analiză a posturilor din echipa craioveană și vom vedea dacă tehnicianul italian ar trebui să insiste pentru anumiți jucători.

23.700.000 de euro este valoarea lotului Universității Craiova

5 victorii consecutive are Craiova în acest sezon

La nivel de portari, Universitatea Craiova e reprezentat de titularul Mirko Pigliacelli, cu evoluții bune în acest sezon, însă compatriotul lui Bergodi nu mai este așa sigur că va continua în Bănie și s-a speculat mult despre plecarea sa. Rezervă este Laurențiu Popescu, un jucător care nu a evoluat prea mult pentru prima echipă și acest lucru s-ar putea vedea. De asemenea, în lotul oltenilor se află și Andrei Marinescu, goalkeeper cu experiență, însă care nu jucat niciodată pentru Craiova într-un meci oficial.

În linia defensivă există câteva observații. Nicușor Bancu este stâpân pe banda stângă, chiar dacă unii ar spune despre căpitanul Științei că nu are calități pentru acest post și dacă Mario Camora nu va fi convocat, Bancu va rămâne și titularul naționalei României. Bogdan Vătăjelu, jucător trecut și pe la Sparta Praga, este cel care ar putea oricând să intre în echipă, însă evoluțiile sale nu au fost cele mai fericite, dar „Vătă” este un jucător cu calități și poate fi o soluție. Bergodi l-a folosit și în dreapta, dar ajungem și acolo.

În zona centrală a apărării am putea spune că „alb-albaștrii” sunt acoperiți. Cuplul Marius Constantin – Mihai Bălașa este preferat de staff, iar Acka și Paul Papp sunt soluțiile de avarie. Ultimul nu a apucat să debuteze și poate să acopere și partea dreaptă, unde Ștefan Vlădoiu, jucător U21, este titular. De asemenea, Ionuț Mitran, puști adus de la pepiniera Craiovei, așteaptă să debuteze.

Mijlocul și atacul dau randament. Ovidiu Bic a intrat în echipă și nu a mai ieșit

Linia de trei mijlocași folosită de Cristiano Bergodi în finalul stagiunii precedente a fost ușor modificată. Dacă Alexandru Cicâldău continuă să fie la nivel ridicat, iar Dan Nistor are experiența pentru a gestiona anumite faze, Alexandru Mateiu a fost „ghinionistul”. „Optarul” oltenilor nu s-a mai ridicat la nivelul de altă dată, iar locul său a fost luat de Ovidiu Bic, cel care și-a făcut „instruirea” la Chindia Târgoviște, unde a jucat constant și chiar a marcat în poarta colegului Pigliacelli.

Aproape de o despărțire de Universitatea Craiova se află și Kamer Qaka și Antoni Ivanov, jucători care nu au evoluat deloc în actualul sezon și chiar și-ar dori să-și găsească formații unde ar putea să evolueze. Vladimir Screciu nu a evoluat nici el prea mult, dar apreciem că poate fi o soluție pentru viitor.

În atac, lucrurile sunt clare. Elvir Koljic nu are cum să fie scos din echipă. Evoluțiile „dragonului” bosniac sunt incredibile. Până acum, Koljic a marcat de șase ori în cinci meciuri și, cu siguranță, acesta se va bate pentru titlul de golgheter în Liga 1. Rezerva sa este Alexandru Tudorie, jucător care este de același profil și care a apucat să debuteze în această etapă, cu FC Argeș. Rămâne de văzut ce va putea oferi acest jucător. De asemenea, Mihai Roman încă face parte din lot, însă problemele medicale nu-l lasă pe jucător să revină pe teren.

În banda stângă, Valentin Mihăilă este soluția perfectă. Tânărul se încadrează în regula U21 și are o „sclipire” în joc, însă trebuie să-și regăsească forma și la echipa de club, întrucât, la naționala U21, Mihăilă joacă perfect. Ștefan Baiaram a arătat că poate să-l înlocuiască cu succes pe colegul său, chiar dacă are doar 17 ani. Acesta este un jucător polivalent și poate juca și în partea dreaptă, atunci când situația o impune. Nu-l putem omite nici pe Stephan Drăghici, revenit după împrumutul la Mediaș, însă care are probleme medicale și s-a antrenat separat.

Andrei Ivan este cealaltă extremă folosită de Bergodi și de la care toată lumea are așteptări. Rămâne de văzut dacă așteptările vor fi confirmate de și de evoluțiile lui. Dacă nu, staff-ul tehnic are și soluția Cristi Bărbuț. La o primă vedere, lotul Universității Craiova pare unul solid, însă, cu siguranță, ar putea exista îmbunătățiri, mai ales că anumiți fotbaliști nu au dat randament scontat și sunt pe picior de plecare.