Transferurile Universității Craiova și-au dat întâlnire cu suporterii! Primele declarații ale lui Anzor Mekvabishvili

Universitatea Craiova le-a oferit șansa suporterilor de a se întâlni cu transferurile din această iarnă înaintea confruntării cu Farul Constanța de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Anzo Mekvabishvili anunță că își dorește să câștige un trofeu cu „alb-albaștrii” încă din actualul sezon.

Transferurile Universității Craiova, întâlnire cu suporterii! Primele declarații ale lui Anzor Mekvabishvili: „Voi da totul”

Zeci de suporteri ai au venit în Electroputere pentru a vedea transferurile lui Ivaylo Petev din această iarnă. Denil Maldonado, Anzor Mekvabishvili și Pyry Soiri au avut de așteptat pentru ca fiecare dintre fani să plece de la eveniment cu o poză sau un autograf.

Toți cei trei internaționali transferați de Universitatea Craiova au fost în centrul atenției printre suporterii „alb-albaștrilor” care îi așteaptă curând și pe „Ion Oblemenco”. și a fost prezentat chiar astăzi, așa cum FANATIK a anunțat.

Mijlocașul din Georgia a oferit și primele declarații de la venirea la Universitatea Craiova, formație la care speră să evolueze din punct de vedere sportiv. Acesta și-a propus să și câștige un trofeu în tricoul „alb-albaștrilor” la sfârșitul campionatului.

„Sunt fericit și recunoscător, am fost foarte fericit datorită istoriei, atmosferei create de fani și sper să dau tot ce este mai bun pentru echipă. Pot spune că este locul cel mai bun pentru a crește. Voi da totul pentru echipă, pentru a câștiga trofee.

Am avut câteva meciuri împotriva echipelor românești sau echipele naționale, au avut jucători foarte buni. Am întâlnit niște jucători cu care am jucat mai bine. Avem șansa să câștigă cupa, să câștigăm titlul și avem nevoie de maxim. Îmi place baza de antrenament, am văzut și stadionul”, a spus Anzor Mekvabishvili.

Pyry Soiri reaprinde speranțele suporterilor: „Este multă ambiție pentru a câștiga”

Pyry Soiri s-a antrenat cu lotul „alb-albaștrilor” pe toată durata stagiului de pregătire din Antalya și este pregătit de luptele din SuperLiga. Acesta a evoluat în flancul dreapta al defensivei lui Ivaylo Petev în toate cele două amicale stabilite în Turcia.

Internaționalul finlandez este încrezător că Universitatea Craiova va câștiga titlul, deși FCSB are 10 puncte avans față de „alb-albaștrii”. Acesta este obișnuit cu trofeele după perioada petrecută la HJK Helsniki, fosta adversară a Farului din Conference League.

„Știu că a trecut o vreme de la ultimul titlu, dar este multă ambiție pentru a câștiga. Trebuie să dăm totul pentru a câștiga fiecare meci și după aceea câștiga un trofeu. Am văzut stadionul, aștept primul meci. Craiova este un club mare, sunt o persoană foarte multă ambiție și îmi place să câștig.

Găsesc multă motivarea și ambiție, muncesc din greu. Acum încep meciurile oficiale și abia aștept să joc, băieții sunt buni. Îl știu pe Hagi și Popescu dintre legendele României”, spune Soiri.

Alex Mitriță este apt pentru Universitatea Craiova – Farul: „S-a antrenat normal”

Alex Mitriță poate juca cu Farul Constanța, deși nu a jucat în urmă cu câteva zile în ultimul amical al Universității Craiova. Ivaylo Petev a anunțat că Vladimir Screciu este singura absență din lotul grupării din Bănie pentru prima partidă din 2024.

„Se poate întâmpla orice, pentru mine este important când alegem un jucător să aibă potențialul necesar de a ajuta echipa. România a făcut o săritură foarte mare după ce s-a calificat la Campionatul European, sunt sigur că jucătorii care vor participa vor merge la cluburi mult mai mari.

Mitriță s-a antrenat normal cu toți, este ok. Nu este nicio problemă cu el. Nu pot să vă spun exact când va reveni Screciu, sper că va reveni curând”, a spus Petev.