Tratamentele barbare la care erau supuşi pacienţii cu gripă spaniolă. Clorul gazos şi clismele, printre cele mai căutate

Dacă ideea de a bea dezinfectant pentru mâini, de a vă expune la lumină ultravioletă și de a face gargară cu apă sărată pentru a preveni sau trata COVID-19 vi se pare ciudată, să știți că nu este prima dată când oamenii se pun în situații periculoase pentru a-și potoli temerile.

În fața amenințării cauzate de o nouă boală infecțioasă, oamenii devin disperați. Această disperare și o amenințare similară au făcut ca oamenii care trăiau în timpul pandemiei de gripă din 1918 – care a ucis între 50 și 100 de milioane de oameni din întreaga lume – să fie atrași de tratamente periculoase, precum moliile de flăcări.

Deși medicii convenționali tocmai câștigaseră recent mai mult respect decât practicienii alternativi de la începutul secolului al XX-lea, medicii obișnuiți „încă nu aveau aproape nimic de oferit” pentru gripă, a spus Laura Spinney, jurnalistă specializată în știință, autorul cărții “Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World”.

„Pe parcursul pandemiei, am văzut oameni care se îndepărtează treptat de medicina convențională, deoarece își dau seama că nu poate ajuta și apelează la alternative, medicamente populare, leacuri și așa mai departe. Care, desigur, până foarte recent (la începutul secolului al XX-lea), au fost la fel de respectate și la fel de accesibile”, a spus Spinney, citată de CNN.

Bolnavilor din 1918 le lipsea încrederea în medici

“Încrederea mediază și tipul de relație intimă dintre pacient și medicul lui. Și modelează, într-un mod puternic, acel efect placebo și, prin urmare, eficacitatea oricărui tratament”, mai spune Spinney.

Or medicii în 1918 au crezut că gripa este o boală bacteriană și nu virală, iar eforturile lor de a o trata au eșuat. De asemenea, medicii nu aveau niciun concept despre momentul în care un medicament devine o otravă – modul în care medicamentele interacționează cu țesuturile umane și care este dozarea corectă.

Încrederea în medici a fost distrusă, deoarece oamenii au văzut că medicii erau lipsiți de speranță. Astfel ei s-au orientat către sisteme alternative considerând că ar putea oferi mai multe speranțe și tratamente mai eficiente.

Devastarea, disperarea și un domeniu medical neexperimentat, au adus numeroase tratamente nedovedite și uneori barbare

Aspirina în exces

Aspirina, făcută din scoarța de salcie, fusese folosită pentru tratarea durerii de milenii. Deoarece era cunoscută și pentru reducerea febrei, medicamentul a devenit tratamentul internațional de primă linie pentru gripă – administrat uneori în doze de șase ori mai mari decât ceea ce se știe acum că este sigur.

Problema a fost neînțelegerea faptului că aspirina are o fereastră terapeutică îngustă, o doză prea mică nu funcționează, o doză prea mare are efecte secondare foarte periculoasă. Acestea includ transpirație, tinitus, respirație rapidă, edem cerebral, convulsii și deces.

Având în vedere dozele exorbitante și efectele secundare fatale, multe decese de gripă ar fi putut fi cauzate de supradozajele de aspirină, mai degrabă decât doar de virusul în sine, au sugerat unele studii.

Medicamente antimalarice: chinină vs. hidroxiclorochină

Chinina, un alt medicament vechi de secole din scoarța de cinchona, a fost utilizată în principal pentru tratarea malariei, cauzată de infecția cu parazitul Plasmodium. La fel ca în cazul gripei, un simptom al malariei este febra.

Chinina nu a fost toxică pentru virusul gripal, deoarece agentul infecțios care a cauzat gripa – un virus – diferea de agentul infecțios care induce malaria – un parazit.

Este o poveste similară cu supoziția conform căreia hidroxiclorochina poate trata simptomele COVID-19, un alt medicament antimalaric care a fost cândva promovat de președintele SUA Donald Trump.

Luați-le sânge, scăpați-i de boală

Timp de peste 2.500 de ani, medicii au îndepărtat chirurgical sânge de la pacienți pentru a trata orbește boala. Bazată parțial pe filozofia greacă a celor patru umori – bila neagră, flegmă, bilă galbenă și sânge – ca bază a emoțiilor, temperamentului și sănătății, sângerarea se credea că remediază bolile cauzate de umorile dezechilibrate.

În secolul al XIX-lea, medicii efectuau sângerări pentru a trata febra, durerile de cap și dificultățile de respirație. În 1918, „după ce s-a observat că unii pacienți păreau să se simtă mai bine după o sângerare nazală, menstruație, chiar după un avort spontan unii au reînviat practica antică a sângerării”, a scris Spinney în cartea ei.

Încrederea și respectul pentru această metodă istorică a însemnat că mulți practicanți, inclusiv medici militari de vârf, aveau încredere în sângerare, în vreme ce alții au considerat-o inutilă.

Inhalarea de fumului de la uzinele de gaz pentru tratarea simptomelor

Unii părinți britanici și-au dus copiii bolnavi la uzina locală de gaze pentru a sta și a inhala fumul gazelor produse (clor gazos) pentru a reduce simptomele gripei. Deși clorul este un dezinfectant eficient care, în doze mari, poate ucide bacteriile și virușii, este, de asemenea, otrăvitor.

Laxative, clisme și ulei de ricin

Evacuarea lucrurilor rele de la pacient era mentalitatea medicilor care au tratat febra pacienților lor cu ulei de ricin, clisme și laxative din oxid de magneziu sau clorură de mercur.

Expulzarea duhurilor rele

Întrucât medicina occidentală nu se răspândise încă pe deplin prin țările din est, precum China și India, unii s-au bazat pe formele lor tradiționale de vindecare.

Generații de culturi și tradiții locale au modelat căile de atac pe care oamenii le-au căutat pentru a-și atenua simptomele.

Tratamentele miraculoase pentru COVID-19

Deși experții în sănătate avertizează că orice tratament ar trebui testat mai întâi pentru a evita efectele secundare posibil fatale, pandemia de COVID-19 a adus cu sine apariția tratamentelor-minune, unele dintre ele promovate chiar de Donald Trump.

Înălbitorul, vândut pe Amazon ca leac miraculos pentru COVID-19

Înălbitorul industrial este vândut pe Amazon ca „leac miraculos” pentru COVID-19, în ciuda avertismentelor de sănătate din partea Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) conform căruia că consumul lichidului poate ucide.

Încă din iunie un raport al Centrelor pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA avertiza că unii americani ingerează dezinfectanţi de uz casnic, inclusiv înălbitori, pentru că ei cred astfel de practici pot elimina coronavirusul.

„Văd dezinfectantul care îl elimină într-un minut (coronavirusul n.r.). Există o modalitate prin care putem face așa ceva prin injecție în interior sau o curățare?”, spunea și Donald Trump în aprilie.

Trump s-a mai declarat susținător al oleandrinei, hidroxiclorochinei, plasmei convalescente, luminii solare și căldurii, deși niciunul dintre aceste tratamente nu i-au fost administrate atunci când s-a îmbolnăvit.

Pipotele de porumbel sau gargara cu apă sărată, la mare căutare în Pakistan

Câteva pipote de porumbel fierte și consumate de două ori pe zi împreună cu ceai fin ghimbir, lămâie și mentă trebuiau să învingă virusul în cel mai scurt timp, potrivit vindecătorului spiritual Moulana Shabbir Ahmed Chisti.

Gargara cu apă sărată era recomandată de vraciul Abdul Rehman pe canalul său de YouTube, alături de consumul de apă fierbinte și băile calde.

Un alt vindecător spiritual pretindea ca pandemia este o consecință a păcatelor și pentru a fi feriți de noul coronavirus pakistanezii trebuiau să nu păcătuiască.

Alte “tratamente miraculoase” pentru COVID-19

Printre alte tratamente lăudate ca miraculoase pentru a vindeca COVID-19 mai putem enumera: un amestec de amfetamine, cocaină și nicotină vândut pe Dark Web ca vaccin contra COVID pentru 3.000 de dolari; frunze de betel fierte; metanolul industrial; pandantive “japoneze” care protejează de virus; argintul coloidal și multe alte produse, cure, tratamente, vrăji vândute pe sume considerabile.

Autoritățile din toate statele atrag atenția asupra pericolului la care se expun cei care utilizează aceste “tratamente miraculoase”.