Trei fani englezi au fugit de la nuntă la Dinamo – Farul: „Ținem cu Chelsea!”

Trei suporteri veniți de la Londra pentru nunta celui mai bun prieten au mers înainte de petrecerea burlacilor . FANATIK a stat de vorbă cu simpaticii englezi care s-au declarat fani ai lui Chelsea.

Reportaj Fanatik cu 3 fani englezi de la Dinamo – Farul: „Îi știm doar pe Dan Petrescu și Mutu”

Reporterii FANATIK au dat nas în nas cu un mic grup de microbiști englezi: Adam, Matt și Tom. Destul de entuziasmați la primul lor contact cu fotbalul românesc și bucuroși pentru Matt, care se căsătorește sâmbătă cu o româncă, au acceptat să răspundă la întrebările noastre.

ADVERTISEMENT

„Da, suntem englezi. Am venit din Londra și suntem fani Chelsea. Am venit la București pentru nunta prietenului nostru și am zis, de ce nu?, să mergem și la un meci de fotbal. Am auzit că e un stadion frumos.

Va fi interesant. Nu știm foarte multe despre fotbalul românesc. Îi știm pe Dan Petrescu și pe Mutu. E echipa lui Hagi?! Wow! Nu știam”, a mai spus Adam.

ADVERTISEMENT

Matt și-a lăsat mireasa pentru Dinamo – Farul: „Apoi mergem la petrecerea burlacilor”

Matt, englezul care urmează să se căsătorească cu o româncă, a spus și el: „De ce e ciudat că am venit la meci înainte de nuntă? Suntem englezi și ne place foarte mult fotbalul.

Nu se supără soția. Apoi mergem la petrecerea burlacilor. Normal că o să bem și niște beri! (n.r.râde)”, a mai spus englezul spre amuzamentul prietenilor săi,

ADVERTISEMENT

Englezii noștri au avut parte de o atmosferă frumoasă pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde aproximativ 5.000 de fani au fost prezenți, printre care și 150 de fani ai lui Farul veniți de la Constanța.

Din păcate, calitatea gazonului lasă mult de dorit și cel mai probabil, cei trei englezi vor fi surprinși neplăcut de modul în care se prezintă suprafața de joc.

Ultrașii lui Dinamo le vor aduce cu siguranță aminte de mișcarea hooligans apărută în Anglia. Aripa dură a „câinilor” de la Peluza Sud și-au folosit arsenalul din dotare încă din startul partidei.

ADVERTISEMENT