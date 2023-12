Trei jucători ai Petrolului care pot face bani mulți. „Cel mai bun pe postul lui din România”

Petrolul Ploiești propune un fotbal atractiv și are în lot jucători care ar putea fi interesanți pentru primele clasate. Andrei Vochin a depistat 3 fotbaliști de la Ploiești care sunt pregătiți pentru următorul nivel.

Petrolul propune 3 jucători pentru echipele din vârful clasamentului

“Echipele mari din campionatul României au posibilități financiare să facă astfel de transferuri și ar trebui să le facă. Uite, nu mă gândeam la varianta asta, dar, într-adevăr, Craiova nu are fundaș dreapta.

Craiova nu are fundaș dreapta și Petrolul are nevoie mare de bani, toată lume are nevoie de bani. Dar, eu la Petrolul am 3 jucători pe care îi văd că ar putea să ocupe niște posturi la echipele mari”, a declarat Andrei Vochin.

“Unul este Doua, care a fost menționat și în studio. Portarul îmi place foarte mult și mi se pare că e cel mai bun portar străin din Superliga, Zima. Are și fizic, are și vârsta. Și al 3-lea este Huja în care eu cred foarte mult.

Are un potențial enorm, eu îl văd în viitor și jucător de echipă națională. E adevărat poate că sunt influențat și de discursul pe care l-a avut aici și arată maturitate pentru vârsta lui”, a completat Andrei Vochin.

Doua, Zima și Huja, vedetele Petrolului

Fundașul ivorian Seniko Romeo Doua, în vârstă de 22 de ani, este unul din remarcații lui Andrei Vochin. Născut pe 1 noiembrie 2001 în Coasta de Fildeș, acest talentat jucător ocupă poziția de fundaș lateral, măsoară 1.78 de metri și este un jucător de piciorul drept.

Lukas Zima, în vârstă de 29 de ani, este un portar originar din Cehia. Născut pe 9 ianuarie 1994 în Hradec Kralove, Zima se remarcă printr-o înălțime impunătoare de 1.96 metri și o greutate de 82 de kilograme. Petrolul l-a adus gratis pe ceh de la Venlo, din Olanda.

Marian Fernando Huja, în vârstă de 24 de ani, este un fotbalist român originar din Portugalia. Născut pe 5 august 1999 în Agualva-Cacem, Huja măsoară 1.91 metri și este un jucător de picior stâng. Petrolul l-a adus pe Huja în 2020 din Danemarca, de la HB Koge.

