Trei tineri au scăpat cu viață după ce au reușit să aterizeze avionul turistic în care zburau la o altitudine de 2100 de metri

Niciuna dintre cele trei persoane aflate la bord nu a suferit răni grave, iar echipele de salvare au sosit la fața locului și au ajutat grupul să coboare de pe munte.

Aterizare minune la peste 2.100 de metri altitudine

Silvia de Bon, o tânără în vârstă de 22 de ani, împreună cu fratele ei Mattia, în vârstă de 27 de ani, și prietena acestuia, Giorgia Qualizza, în vârstă de 28 de ani, plecaseră din Trento și zburau spre Belluno cu un avion turistic.

ADVERTISEMENT

Tânăra a povestit pentru Corriere că, împreună cu fratele ei, erau într-o excursie după Crăciun.

“Am vrut să mergem într-o excursie de agrement după Crăciun cu Mattia și Giorgia. Am pornit de la Belluno și am vrut să mergem la Bolzano. Înainte de a ne îndrepta spre Tirolul de Sud, însă, am făcut o oprire în Trento. Așa că, după Bolzano, am vrut să ne întoarcem prin Cortina d’Ampezzo, dar cum era prea târziu, am decis să tăiem prin Predazzo, pentru a ajunge la Feltre și, în final, să ne întoarcem la Belluno. Apoi a avut loc accidentul”, a povestit Silvia.

ADVERTISEMENT

În momentul în care tânăra de 22 de ani a reușit o aterizare miraculoasă în comuna Predazzo, la o altitudine de 2.100 de metri.

“Când motorul își pierde din putere, avionul începe să se prăbușească. În timp ce se întâmpla asta, m-am gândit: “Wh, acum mă voi prăbuși”. Apoi am încercat doar să aliniez avionul în pantă… Am avut noroc”, a declarat aceasta pentru Corriere.

ADVERTISEMENT

Nu va renunța să mai piloteze

Aceasta a povestit și pe panta muntelui și care au fost riscurile pe care a încercat să le evite la aterizare.

“În mod normal, mișcarea pe care am făcut-o cu avionul este greșită pentru că, cu cât tragi mai mult, cu atât viteza scade și avionul cade. Știind că mă duc împotriva muntelui, am făcut totul pentru a echilibra avionul în raport cu panta, aterizând pe burtă.

ADVERTISEMENT

Dacă m-aș fi prăbușit drept, aș fi distrus botul și consecințele ar fi fost mai grave. Ca și cum aș fi încercat să mă întorc: Aș fi lovit creasta și aș fi distrus întreaga parte laterală a Piper-ului. În acel moment, probabil că ceea ce trebuia să fac era așa”, a mai povestit tânăra de 22 de ani.

ADVERTISEMENT

După aterizare, cei trei tineri au reușit să iasă din avion și să ajungă la un refugiu din apropiere unde au așteptat echipele de salvare. Un elicopter i-a dus la un spital, unde Silvia a trebuit să rămână internată peste noapte din cauza rănilor provocate de cioburile de la geamul spart. Aceasta a povestit presei italiene că nu intenționează să renunțe să mai piloteze.