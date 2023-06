Trei titulari ai FCSB ratează tot cantonamentul din Olanda. De ce s-a prezentat totuși David Miculescu la Apeldoorn. Exclusiv 

Trei titulari ai vicecampioanei României vor rata în totalitate prima parte a pregătirii pentru sezonul viitor din SuperLiga. FANATIK a aflat toate detaliile și de ce a fost luată această decizie.

Cine sunt trei jucători care ratează cantonamentul FCSB de la Apeldoorn

FANATIK a aflat că Octavian Popescu, Ștefan Târnovanu și Alexandru Pantea nu vor mai ajunge . Cei trei au evoluat cu naționala de tineret la Campionatul European U21 și se află în acest moment în vacanță.

Din informațiile FANATIK, cei trei vor reveni la club pe data de 8 iulie, ziua în care FCSB va încheia stagiul de pregătire. Târnovanu, Tavi Popescu și Alexandru Pantea vor merge direct la baza de pregătire de la Berceni.

David Miculescu are o situație mai specială și a ajuns deja în cantonamentul FCSB-ului, deși a fost și el convocat la turneul final. A jucat însă doar un singur minut în ultimul meci împotriva Croației.

Chemat de urgență după accidentările lui Mihăilă și Grameni, Miculescu a venit la lotul care s-a antrenat în Italia după o săptămână de vacanță. După alte câteva zile de odihnă, s-a luat decizia ca Miculescu să se alăture lotului lui Elias Charalambous la Apeldoorn.

Ștefan Târnovanu, cel mai bun „tricolor” la EURO U21. Tavi Popescu, huiduit la schimbare. Pantea, anunțat titular de Gigi Becali

Ștefan Târnovanu a fost singurul „tricolor” care s-a ridicat la înălțime la turneul final. Giovanni Becali a dezvăluit că a venit o ofertă pe adresa jucătorului, dar Gigi Becali cere însă 10 milioane de euro: „Dacă ar fi să căutăm un lucru bun în cele trei meciuri ale naționalei, l-am putea găsi doar în prestațiile portarului nostru din partidele contra Ucrainei și Croației.

Mi-au plăcut foarte mult intervențiile lui Târnovanu. Se vede calitatea și siguranța de sine. A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor. Deci cred că doar Târnovanu a fost pe plus”, .

Tavi Popescu în schimb a avut evoluții șterse, iar „perla” lui Gigi Becali a fost huiduită la înlocuire, în minutul 60 al ultimului meci împotriva Croației de pe stadionul Ghencea.

De cealaltă parte, în sezonul următor. El va fi jucătorul U21 pe care FCSB se baza în acest debut de sezon, mai ales Octavian Popescu e suspendat în primele două etape: „Cum să n-am jucători U21? O să joace Octavian Popescu în stânga și o să joace Coman în dreapta, că așa poate. Am Radaslavescu, am dat bani pe el, am Tavi Popescu și îl am pe Pantea. Oricum Pantea va juca, e timpul să joace titular”, a spus patronul FCSB, la .

3 jucători nu vor mai face deplasarea în cantonamentul FCSB din Olanda