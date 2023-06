Giovanni Becali a avut 15 invitați la Euro U21 de la București, dar a luat o decizie-surpriză. „Pur și simplu mi-a fost rușine!” Exclusiv

Lumea fotbalului românesc s-a pregătit ca de festin pentru a fost una din cele două țări organizatoare. Unii vorbeau chiar de titlul continental, alții, mai în banca lor, sperau în prestații bune și foarte bune ale tricolorilor mici, care să deschidă oportunitatea unor transferuri.

Giovanni Becali a renunțat să meargă pe „Ghencea” la meciurile naționalei de tineret, deși plătise o lojă special pentru oaspeții săi!

Ați recunoscut în prima categorie optimismul incurabil, dar total neacoperit în fapte, al . Acesta a fost „trădat” de Săndoi și de elevii săi, care nu au izbutit niciun gol într-o grupă care nu era vreun balaur la prima vedere. Comparați doar cu grupa Georgiei, cealaltă țară organizatoare, apropo de ce minune s-a împlinit la Tbilisi!

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a avut invitați de marcă la acest turneu final, scouteri de la formații importante din fotbalul occidental. Celebrul impresar a închiriat din timp o lojă la stadionul „Steaua”, acolo unde naționala României a disputat toate meciurile din grupă. A dorit ca oaspeții săi să se simtă foarte bine și să aibă ce vedea.

Din păcate pentru fotbalul românesc, doar prima parte a afirmației anterioare a fost valabilă. Într-adevăr, oaspeții s-au simțit excelent la București, dar nu au avut ce vedea la tricolorii mici. Care au fost chiar mici, mici! Surprinzătoare a fost decizia pe care a luat-o înainte de primul meci, cel cu Spania, și pe care a respectat-o tot turneul.

ADVERTISEMENT

„Am avut foarte mulți oaspeți interesanți și bine înfipți în fotbalul care contează. De la Arsenal, Juventus, Fiorentina, dar și cluburi importante din Franța, Germania sau Spania. Nici nu am mers la meciuri, i-am lăsat pe ei să se simtă confortabil în loja din Ghencea. S-au ocupat de ei la partide Dragoș și Robert, eu am ieșit cu invitații doar la restaurante în București.

Nu am fost la meciuri și mai bine că nu am fost… România chiar a arătat rău de nu îmi venea să cred. Pur și simplu mi-a fost rușine! Când ne prezentăm așa, mai bine bagi capul între umeri și nu mai ieși din casă! Ceea ce am și făcut” – Giovanni Becali pentru FANATIK

Giovanni Becali a avut un singur remarcat din naționala de tineret a României. „Doar Târnovanu a fost pe plus! Vitrina s-a făcut cioburi”

Într-un ocean de minusuri și dezamăgiri, Giovanni Becali a încercat să găsească și câteva urme de speranță pentru fotbalul românesc. Deși nu a fost deloc simplă această intenție. După cele 3 meciuri ale tricolorilor la Euro, Becali are un singur remarcat: , portarul celor de la FCSB!

ADVERTISEMENT

„Dacă ar fi să căutăm un lucru bun în cele trei meciuri ale naționalei, l-am putea găsi doar în prestațiile portarului nostru din partidele contra Ucrainei și Croației. Mi-au plăcut foarte mult intervențiile lui Târnovanu. Se vede calitatea și siguranța de sine. A crescut foarte mult, poate să fie un transfer foarte important în viitor.

Deci cred că doar Târnovanu a fost pe plus. Ceilalți, restanțieri! Nici nu are rost să dau nume, pentru că se știu ei ce viteji sunt în liga noastră, ce pretenții de milioane au și ce transferuri visează și uitați-vă cum s-au prezentat în momentul zero. Erau în vitrina fotbalului, să-i vadă toată Europa, și toată vitrina s-a făcut cioburi”, a mai declarat în exclusivitate pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

România a terminat pe ultimul loc al grupei B la acest European de tineret, remizând doar cu croații. A fost 0-3 cu Spania, și 0-0 cu Croația. Este pentru prima oară de când tricolorii mici merg la turneul final și nici măcar nu marchează! Au făcut un singur punct care nu alungă senzația de rușine! Ba o amplifică.