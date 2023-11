Tricolorii care l-au impresionat pe Ladislau Boloni în campania de Euro. „Ianis Hagi iese din tunel, dar terminați cu prinți, diamante și regi”

Asta, pentru că presiunea e enormă pentru Ianis Hagi, nevoit să joace mereu în umbra tatălui său și să fie comparat cu cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. În acest context, antrenorul celor de la Metz crede că Ianis Hagi ar trebui lăsat în pace, mai ales că vine după o accidentare.

Tricolorii care l-au impresionat pe Ladislau Boloni în campania de Euro

În altă ordine de idei, Boloni a mărturisit că nu a avut vreme să urmărească în detaliu meciurile naționalei României, însă și-a făcut o listă scurtă cu jucătorii remarcați. Cum era de așteptat, vedetele Rațiu și Drăgușin nu pot să lipsească, fiind vorba și despre fotbaliștii care joacă în două dintre cele mai puternice campionate din țara noastră.

ADVERTISEMENT

”Mi-a plăcut, fundașul drept care joacă în Spania, Rațiu. Îmi place, fundașul central cel tânăr, Drăgușin, aș vrea să mai văd puțin. Mi se pare un jucător interesant. Sigur, căpitanul nostru de echipă, Stanciu, îl știu foarte bine. Stanciu este un jucător poate puțin modest la valoarea lui, chiar când a fost la Anderlecht am discutat despre treaba asta. Poate reușește să-și pună piciorul în prag cu mai multă forță, echipa noastră are nevoie de acest tip de lider”, a transmis Boloni pentru FANATIK SUPERLIGA.

Totodată, marele antrenor a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, jucător care ar trebui protejat. ”Mai avem șansa să avem doi conducători de joc, chiar dacă mie nu-mi place acest cuvânt, conducător de joc. Mai este acolo și Ianis, sperăm pentru această competiție că va fi în puterea deplină a forțelor sale. Ianis Hagi, iese din tunel, a fost accidentat, operația respectivă

ADVERTISEMENT

Așa spun bătrânii, din păcate sunt destul de bătrân, ai nevoie de tot atâta timp să revii la nivel înalt când ai pierdut cu accidentarea. Cam vine exact bine pentru el acest Euro 2024, unde poate din nou să se afirme. Singură mică rugăminte către mass-media, să-l lăsați în pace pe acest jucător. Nu îl ridicați, lăsați să meargă pe drumul lui”, și-a început discursul Boloni, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”La ce văr referiți?”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Dacă face două pase bune e aproape Dumnezeu, geniu, trebuie găsit după Rege, Prinț, Diamanți, o altă poreclă pentru săracul.

ADVERTISEMENT

Dacă face o preluare proastă atunci e ultimul îngâmfat al româniei. E un băiat bine educat, care îți dorește victoria. Cred că aceste extreme, exagerări, nici în direcție pozitivă nici cea negativă, poate să fie deranjant. Și pentru ceilalți colegi ai săi este deranjant”, a replicat antrenorul.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Jucătorul care l-a impresionat pe Boloni