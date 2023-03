”Tricolorii”, îngrijorați după finalul meciului România – Belarus 2-1: ”Dacă tu nu poți să marchezi…”

Echipa națională a condus rapid cu 2-0, însă a primit un gol pe finalul întâlnirii de pe Arena Națională a tremurat în ultimele minute. și este pe locul secund în clasamentul grupei.

Îngrijorare în rândul ”tricolorilor” după România – Belarus 2-1

La finalul meciului România – Belarus 2-1, din etapa a 2-a a preliminariilor Euro 2024, ”tricolorii” și-au exprimat îngrijorarea pentru momentele dificile din final. Mijlocașul Olimpiu Moruțan este de părere că astfel de erori trebuie corectate până la următoarele partide.

”Încercăm să dăm totul să ne întoarcem în iunie și mai puternici. Ne bucurăm foarte mult că am luat cele șase puncte. Cele două meciuri pe care le-am avut acum erau foarte importante, să începem bine, să avem moral, iar în iunie să facem o altă figură frumoasă.

Nu pot să zic că eram fericit pe final, dar important e că a trecut cu bine și că am luat cele trei puncte. Nu e bine să stai așa pe sfârșit de meci, dar în iunie sperăm să punem la punct toate lucrurile de acum.

Noi trebuie să fim mai atenți în fața porții și să dăm două-trei goluri, pentru că adversarul nu te iartă. Dacă tu nu poți să marchezi… Ați văzut și în seara asta, echipa a avut o ocazie și am primit gol, iar pe final am stat cu emoții.

Eu joc unde mă bagă antrenorul. Îmi place și în dreapta. Îmi doresc să o țin tot așa. Eu am un singur gând de când am mers în Serie B la Pisa, să promovez. Ăsta e obiectivul meu. Dacă nu e o promovare, o să vedem în vară ce e mai bun pentru mine. Suntem un grup unit, suntem colegi. Cu majoritatea am lucrat la Under-21 și ne cunoaștem foarte bine”, a declarat Moruțan.

Stanciu, în delir după golul marcat

Căpitanul Nicolae Stanciu s-a arătat împotriva Belarusului și își dorește ca naționala să aibă cât mai multe lovituri libere din preajma careului pentru că există executanți de calitate.

”Sunt foarte fericit, mai ales pentru victorie. Toți colegii se așteptau să dau la poartă. Am mai marcat din acea poziție, la fel și cu Lituania, dar chiar vorbeam și cu colegii că nu am prins mai deloc lovituri libere pe zona centrală, aici, la națională. Și e păcat pentru că avem executanți foarte buni. Dar cel mai important este că echipa să câștige.

Contează atmosfera din cadrul lotului pentru noi. Poate nu suntem unde ne dorim ca exprimare de joc, dar aceste 9 zile, și din septembrie încoace este o atmosferă foarte bună. Contează! Poate din afară nu se pune așa mare accent, dar pentru noi e mai importamt să creăm acest grup și mai apoi să vină și rezultatele.

Am avut șanse ca să majorăm diferența, la fel ca și în Andora, mai ales cu un om în plus, dar le vom rezolva cu timpul și pe astea. Vom ajunge sa fim o echipă care sa închidă meciul.

Nu mă așteptam la remiza Andorrei, dar i-am văzut cât de agresivi joacă acasă. Și ne gândeam dacă cineva se va încurca acolo. Mă bucur că s-a încurcat Kosovo, dar nu mă mai uit la alții. Mă interesează ce facem noi.

Dacă vom obține minimum patru puncte din următoarea dublă, cu Kosovo și Elveția, s-ar putea sa fie decisive pentru calificare”, a spus Stanciu, la finalul întâlnirii de pe Arena Națională.