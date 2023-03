România, două goluri în două minute cu Belarus! Stanciu le răspunde criticilor ca în Sparta Praga – FCSB, Burcă prima reușită sub tricolor. Video

Mai mult decât atât, începutul bun de joc al tricolorilor a mai adus un gol pentru selecționata lui Edi Iordănescu, marcat de către Andrei Burcă, fundașul campioanei României aflându-se la prima reușit pentru „tricolori”.

România, două goluri în două minute cu Belarus. Stanciu și Burcă, marcatori pentru „tricolori”

partida cu Belarus, iar „tricolorii au înscris două goluri în două minute. Mai întâi, , executând perfect o lovitură liberă din zona laterală a careului bielorușilor.

Reușita mijlocașului a adus aminte de un alt gol reușit de acesta, marcat în perioada în care evolua pentru FCSB, într-un duel cu Sparta Praga, scor 1-1, din preliminariile Champions League. A fost al 12-lea gol marcat de Stanciu pentru naționala României, în 58 de partide.

De meciul cu Belarus își va aduce aminte și Andrei Burcă, fundașul CFR-ului aflându-se la primul gol pentru naționala României, iar bucuria sa a fost pe măsura așteptării sale.

29 de ani are Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu, criticat chiar înaintea partidei cu Belarus

de către Ion Crăciunescu chiar înaintea meciului cu Belarus, fostul arbitru fiind de părere că mijlocașul a scăzut mult ca formă după ce s-a transferat în China, la Wuhan Three Towns.

„Stanciu nu mai e bun de o perioadă lungă de timp. E într-o eclipsă de formă. De când a plecat în China, nu mai joacă bine”, spunea Ion Crăciunescu, la TV .

„La Opruț nu exista altă variantă acolo. Nici Sorescu nu mi s-a părut o variantă pentru ce va urma la națională. Băluță e o încercare, să vedem dacă va fi bine.

În atac e bine că nu a schimbat, era chiar păcat să fie schimbat ceva acolo. Man, din punctul meu de vedere, nu are cum să lipsească din echipa de start. Are viteză bună, are tehnică bună, viziune de joc.

Dacă va fi sănătos din punct de vedere medical, sunt sigur că Man va fi indispensabil pentru echipa națională în cele ce urmează. Sunt convocări făcute pentru că aria de selecție nu e una mare, e mică”, a spus și Florin Prunea.

