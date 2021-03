„Tricolorii” și-au ales numerele pentru Euro de tineret. Olimpiu Moruțan este „decarul” lui Adrian Mutu

Cei 23 de jucători convocați de Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret a României”, și-au ales numerele pe care le vor purta pe tricou în partidele programate în grupele Turneului Final al Campionatului European 2021.

România U21 face parte din Grupa A a Turneului Final și le va avea ca adversare pe Germania, Olanda și Ungaria. Partidele din această grupă se vor disputa în Ungaria, în perioada 24-30 martie.

După ce Adrian Mutu a anunțat lotul cu care va participa la acest turneu, a venit rândul și adversarelor noastre să facă același lucru. Germania și Olanda se bazează pe o sumedenie de jucători care valorează milioane de euro, în timp ce naționala țării gazdă este afectată de pandemia de coronavirus.

FCSB este echipa cel mai bine reprezentată din punct de vedere al jucătorilor convocați. Formația antrenată de Toni Petrea are 6 fotbaliști chemați la lot pentru Europeanul de tineret, plus doi pe lista adițională. Liderul din Liga 1 este urmat în clasamentul convocărilor de campioana CFR Cluj, cu 3 jucători convocați plus unul pe lista adițională. Viitorul (3), Universitatea Craiova şi Chindia (câte 2), Dinamo (1+1), FC Botoşani şi Hermannstadt (câte 1) sunt celelalte echipe de la care Adrian Mutu a chemat jucători.

Cei 23 de jucători selecționați pentru Europeanul de Tineret și-au ales astăzi numerele cu care vor evolua la Turneul Final. FCSB-istul Olimpiu Moruțan va fi „decarul” naționalei mici la Euro 2021, în timp ce colegul său Octavian Popescu, convocat în premieră la o acțiune a echipei naționale, va purta tricoul cu numărul 17.

Iată în continuare ce numere și-a ales fiecare dintre cei 23 de „tricolori”:

1. Andrei Vlad; 2. Radu Boboc; 3. Raul Opruț; 4. Alexandru Pașcanu; 5. Radu Drăgușin; 6. Marco Dulca; 7. Alexandru Cîmpanu; 8. Marius Marin; 9. George Ganea; 10. Olimpiu Moruțan; 11. Andrei Ciobanu; 12. Marian Aioani; 13. Denis Ciobotariu; 14. Răzvan Oaidă; 15. Andrei Chindriș; 16. Denis Haruț; 17. Octavian Popescu; 18. Cătălin Itu; 19. Ștefan Vlădoiu; 20. Alexandru Mățan; 21. Valentin Costache; 22. Darius Olaru; 23. Mihai Eșanu.

Jucătorii se vor prezenta la lot începând cu data de 16 martie, în funcție de partidele pe care le au de disputat cu echipele lor de club în această săptămână. Deplasarea la Budapesta se va face pe 21 martie, cu o cursă charter.

Primul fotbalist care a venit deja în cantomament este Alexandru Mățan, proaspăt transferat de la Viitorul în MLS, la clubul Columbus Crew. Deoarece la momentul trimiterii telegramelor de convocare pentru „stranieri” mutare nu se oficializase, Mățan putea rata convocarea pentru că nu fusese înștiințat și clubul american. Până la urmă, situația s-a rezolvat fericit, echipa americană dând dovadă de înțelegere și permițându-i să participe la Euro.

Programul naționalei de tineret a României la Campionatul European 2021