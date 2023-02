“Trimite F-16 Ucrainei!”. Presiuni asupra lui Joe Biden, la Varşovia, transmise prin panouri de publicitate stradală. Video

Președintele american Joe Biden se află marți în vizită în Polonia, țară în care a fost întâmpinat de mesaje puternice de sprijin pentru Ucraina. Îndemnurile către liderul de la Casa Albă au făcute inclusiv prin intermediul panourilor de publicitate stradală.

Sprijinul pentru Ucraina se vede la fiecare pas în capitala Poloniei, unde Joe Biden se întâlnește cu președintele Andrzej Duda. Biden și Duda vor discuta despre ajutorul colectiv pentru Ucraina, iar președintele SUA va mulțumi Varșoviei pentru că a ajutat Statele Unite și alte țări să livreze ajutor militar și umanitar.

“Domnule Biden, trimiteți avioane F-16 în Ucraina”, i se transmite preşedintelui prin intermediul panourilor publicitare de pe clădirile din Varşovia, sloganurile în limba poloneză făcând aluzie la avioanele de luptă americane atât de multă căutate şi cerute de Kiev.

Joe Biden va susţine în capitala Poloniei un discurs la aniversarea unui an de la invazia brutală și neprovocată a Rusiei în Ucraina, despre modul în care SUA au creat o coaliţie pentru a-i sprijini pe ucraineni în apărarea libertății și a democrației, urmând totodată să transmită că SUA va sprijini Kievul atâta timp cât va fi necesar.

