Tristan Tate, vizitat de fetița sa și de mama ei în arest. Cristina Pazurati este cea care i-a dăruit un copil milionarului care este acum în arestul central din Capitală.

Femeia a venit de mână cu fetița pe care o are cu Tristan Tate la arest, pentru ca milionarul să o vadă, scrie .

Îmbrăcată gros conform vremii de afară, Cristina Pazurati a ținut-o pe fetița sa de mână tot drumul până la tatăl ei, care este acum acuzat de trafic de persoane și viol.

Atât Andrew cât și Tristan Tare au dreptul de a fi vizitați de patru membri ai familiei lor, iar acum a venit rândul mamei copilului lui Tristan Tate pentru a veni la arest, unde a adus-o și pe fetița lor.

Tot joi, la arestul central a mai venit în vizită și o angajată care le-a adus celor doi o plasă mare.

Alți martori, audiați în dosarul fraților Tate

Tot astăzi au mai fost audiați și alți martori în , în care ei sunt acuzați că au violat mai multe femei și au făcut trafic de persoane.

A venit la audieri și bodyguardul celor doi, dar și Vlad Obu, care a spus că nu a avut niciodată legături de business cu cei doi frați Tate.

“Sunt audiat ca martor, deocamdată. Nu am avut conexiuni de business cu frații Tate. Eu am altfel de discurs public. Nu are legatură cu frații Tate.”, a declarat Vlad Obu, la Antena Stars.

Interogată de oamenii legii a fost și , conform acuzațiilor făcute de procurori.

Aceasta a stat șapte ore la audieri și apoi a plecat în lacrimi de la DIICOT.