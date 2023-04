Tudor Chirilă, la un pas să o pățească grav din cauza unor bilețele de dragoste: “Dă-te că îl omor!”. Artistul, poveste savuroasă cu fratele său

Tudor Chirilă, fostul solist al formației Vama Veche, a adus în prezent episoade fabuloase cu fratele său, Ionuț Chirilă. Juratul de la „Vocea României” a fost terorizat de fratele mai mare în copilărie, iar de multe ori conflictul se sfârșea cu o corecție aplicată de fostul antrenor de la UTA Arad, ASA Tg. Mureș sau Academica Clinceni.

a fost recent invitat în celebrul podcast al lui Mihai Bobonete în care a povestit, printre altele, cum a fost terorizat de fratele său, Ionuț Chirilă, în copilărie. Ultima oară la Academica Clinceni, Ionuț Chirilă, cu opt ani mai mare, s-a deosebit de fratele său prin faptul că a ales calea sportului, în timp ce Tudor Chirilă s-a îndreptat către partea artistică.

Angajat la Teatrul de Comedie din București, Tudor Chirilă a fost terorizat de fratele mai mare și a povestit momente fabuloase din copilărie. În esență, artistul a mărturisit că „bătăile” primite de la fratele său l-au ajutat în viață pentru că a învățat cum să încaseze.

„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil, primeam mai multă atenție”, a început povestea Tudor Chirilă.

Tatăl lui Tudor și Ionuț Chirilă, mediator în unul dintre conflicte: „Dă-te că-l omor!”

Tudor Chirilă a povestit un moment relevant în care , a fost nevoit să intervină pentru că altfel conflictul ar fi izbucnit. După ce a primit o corecție din partea fratelui său, Tudor Chirilă a hotărât să se răzbune prin a arunca pe geam toate bilețelele de dragoste primite de Ionuț Chirilă.

„Frate-miu avea o iubire a vieții lui, așa cum se întâmplă între 16 și 20 de ani. Și avea o pungă plină cu bilețele de dragoste, la care eu nu aveam acces, nici nu mă interesa prea mult. Bilețele primite de la iubita lui, puse frumos într-o pungă, legate cu elastic.

Eu știam unde sunt. Am fost bătut din nu știu ce motiv, probabil, justificat din punctul de vedere al fratelui meu. Am decis să mă răzbun. Am luat punga de bilețele și le-am aruncat pe geam! Mă duc la dulapul tatei, iau toți pantofii din casă și-i ascund acolo! Și pantofii lui frate-miu, și ai mamei, toți.

„M-a salvat tata”

Am plecat pe la ora 02:00-03:00 după-amiază, m-am întors la ora 09:00 seara. Sun la ușă. Tata, un munte de om, iar frate-miu ca un câine în spatele meu: „Dă-te că-l omor, dă-te că-l omor!”.

M-a salvat tata. A fost o victorie a mea. Trebuia să se ducă la întâlnire și n-a mai putut. S-a dus doar în picioarele goale până jos, să culeagă bilețele. Asta a fost răzbunarea mea”, a mai povestit Tudor Chirilă în podcastul DA BRAVO by Mihai Bobonete.