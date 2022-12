Tudor Ionescu de la Fly Project, în deplasare de sărbători. Imagini de colecție cu familia artistului: „A fost un an agitat”

Pentru Anamaria și Tudor Ionescu de la Fly Project 2022 a fost un an destul de agitat, însă unul frumos în același timp. Cei doi porumbei au vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre gândurile lor la final de an, dar și ce își doresc pentru 2023.

Anamaria Ionescu a bifat un an de succes: „M-am focusat pe ce îmi place să fac”

Dincolo de realizările profesionale, se mândresc și cu fetița lor, Ilinca, micuța de 5 ani având de curând serbarea de Crăciun, de la care FANATIK vă prezintă fotografii în exclusivitate!

Cum a fost anul ăsta pentru voi?

– Anamaria Ionescu: Anul acesta a fost, pentru mine, un an bun, cu de toate, însă a fost un an plin cu activități, după perioada ciudată a pandemiei. Am reluat din plin toate activitățile. Eu m-am focusat pe ce îmi place să fac foarte mult. Respectiv decoruri pentru petreceri, filmări, reclame, evenimente de tot felul.

Deci nu ai niciun motiv să te plângi, Ana…

-Chiar nu, lucrurile s-au dezvoltat pentru mine foarte mult în direcția în care mi-am dorit. Am avut multe proiecte… De la evenimente, până la designul unor locuri publice sau private sau setup de reclamă. Ador să fac asta chiar dacă este multă muncă. Mă împlinește când văd că lucrurile alea au ieșit din mâinile mele, că eu am gândit totul în cele mai mici detalii, iar oamenii se bucură de ele. Sunt mulțumiți și fericiți.

Tudor Ionescu: Pentru mine, 2022 a fost un an agitat. Cred că ăsta e cuvântul. Am făcut permanent câte ceva, nu prea am avut timp pentru mine, însă rezultatele se văd și asta e tot ce contează.

Tudor de la Fly Project: „Sunt oameni în Ucraina care îmi scriu că își doresc să se termine tot calvarul”

A fost agitat pentru că ai reluat concertele sau există vreun alt motiv?

-Da, în special din acest motiv, plus că m-am revăzut cu publicul de-acasă, din România, dar și cu publicul din multe țări. Sunt onorat că muzica mea a ajutat inclusiv în pandemie. A adus un strop de speranță sau bucurie. Oamenii se animau unii pe ceilalți în Italia, o țară extrem de lovită de pandemie, punând muzică și cântând dintr-un balcon în altul.

La fel, sunt oameni în Ucraina care îmi scriu că își doresc să se termine tot calvarul și să revadă un concert Fly Project. Este onorant, emoționant… și e tot ce contează, că ai impact pozitiv asupra unor oameni.

„Eu și Ilinca rămânem acasă, iar el va fi în deplasare, în țările calde”

Ce planuri aveți de sărbători?

Anamaria: De Sărbători, nu facem cine știe ce anul aceasta. Eu am proiecte până aproape de Crăciun. Aduc spiritul Crăciunului în tot felul de locuri minunate, iar Tudor este foarte prins cu noul single pe care îl va lansa la începutul anului.

Are proiecte internaționale și, evident, concerte. Așadar, eu și Ilinca rămânem acasă, petrecem cu bunicii și toți cei dragi, iar el va fi în deplasare, în țările calde, cel puțin de Revelion, când va fi în Egipt.

Tudor: – la final acestui an voi fi în Egipt. Am un turneu acolo. De acolo o să mai plec în câteva țări unde mai cânt la final de 2022 și început de 2023. 2023 începe cu multă treabă, muzică nouă. Și… sper eu, printre picături, o vacanță care să îmi încarce bateriile.