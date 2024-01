Tudor și Anamaria Ionescu de la Power couple, imagini exclusive din Thailanda! Ce au făcut înainte de premiera de la Antena 1

Tudor și Anamaria Ionescu, unul din cuplurile show-ului Power couple de la Antena 1, care va avea premiera pe 5 februarie 2024, au avut o vacanță inedită, în Thailanda, alături de fiica lor, Ilinca.

Tudor și Anamaria Ionescu, vacanță de lux în Thailanda înainte de premiera Power couple

FANATIK prezintă imagini în exclusivitate din itinerariul lor! Este, practic, prima vacanță exotică pe care Tudor (Fly Project) și Anamaria Ionescu o au împreună cu fetița lor. Călătoria în Thailanda, unde au dat nas în nas cu elefanții, a fost plină de premiere atât pentru coi doi soți cât și pentru Ilinca.

Au făcut pentru întâia oară baie în piscină pe o ploaie torențială, iar Tudor și fata lui s-au dat apoi pe scuba diving. Pentru Tudor și Anamaria Ionescu, Thailanda nu e o destinație necunoscută, doar că n-au mai pășit pe acel tărâm asiatic fără fetița lor.

Familia Ionescu a stat 12 zile în vacanță, după turneul Fly Project de Revelion pe care l-a avut în Egipt. Cu ocazia voiajului, Ilinca a văzut și cum arată templele budiste, de care a fost extrem de încântată.

Tudor a făcut câteva declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, despre vacanța petrecută cu fetele sale, una din care, ne-a zis el, a venit de zece ori mai relaxat.

„Ana n-a reușit să doarmă deloc în zbor”. Perechea și fata lor, vizite la templele budiste și întâlnire cu elefanții

„Păi… înainte de a pleca-n Thailanda, știind cât de departe e, mă gândeam doar la cum o să suporte Ilinca zborurile atât de lungi. Daaaar… Surpriză! S-a dormit și la dus și la întors. Bine, mai puțin Ana, care n-a reușit să doarmă deloc în zbor, dar măcar a văzut toate filmele”, a povestit Tudor Ionescu, pentru FANATIK.

În continuare, Tudor ne-a zis ce a făcut cu Anamaria Ionescu și fata lor în cele 12 zile petrecute în exotica Thailandă. „Pentru că am vrut să mergem neapărat cu Ilinca în vacanța asta, am plecat oarecum pregătiți de-acasă pentru că ne gândeam că nu va fi o vacanță tocmai relaxantă. De aici a venit și surpriza. A fost o super-vacanță pentru toți trei. Ne-am plimbat, am vizitat locuri faine, am mâncat foarte bine.

Mâncarea a fost foarte gustoasă. Am fost la masaj în fiecare zi, ne-am bălăcit în piscină, ne-am vronzat. Am dormit cât am vrut. Am fost în excursii decente astfel încât să nu obosim și-n vacanță. Am văzut alte insule. Am fost în junglă la elefanți, am întâlnit călugări budiști când am vizitat templele. Una peste alta, ne-am întors cu-adevărat relaxați”, completează Tudor Ionescu, pentru FANATIK.

Tudor și Ana, din 5 februarie, în reality-show-ul de la Antena 1

Tudor și Anamaria Ionescu vor fi tot mai prezenți pe micile ecrane, începând cu data de 5 februarie 2024. Cei doi au filmat vara trecută pentru emisiunea Power couple, În concursul unde au ajuns mai multe pereche de vedete. Participanții au fost nevoiți să treacă prin probe extrem de dure, de-a dreptul imposibile!

Tudor și Anamaria Ionescu i-au avut drept colegi la Power couple pe & Radu Siffredi, , CRBL & soția lui, Elena și Roxana Blenche împreună cu soțul ei.