Turismul românesc, în colaps. “Profitul hotelierilor s-a dus pe apa sâmbetei, este mort!” Semnal de alarmă tras de experţi

Vară, soare și un popor care „arde” după distracție. Pandemie! Molima a părut să ucidă speranțele românilor de a avea o viață normală și concedii „ca pe vremuri”. Totuși, o anumită relaxare a măsurilor de urgență a permis redeschiderea litoralului. În EXCLUSIVITATE pentru FANATIK, expertul în turism și proprietarul unei agenții de profil, Aurelian Marin, a vorbit despre situația creată și despre oportunitățile pe care românii le au, pentru a se relaxa la ei „acasă”, în detrimentul vacanțelor petrecute în străinătate.

Domnule Marin, cum evaluați redeschiderea plajelor de pe litoralul românesc? Unii factori de opinie au declanșat scandaluri, sugerând că putem asista la o relaxare prea mare și că regulile nu vor fi respectate…

– Ei, bine, când vezi lucrurile la fața locului, este cu totul altceva… Turiștii respectă regulile de distanțare pe plaje, într-o proporție covârșitoare. Persoanele care aleg să stea pe plajă vin în grupuri mici, de maxim patru oameni, cei mai mulți dintre ei reprezentând familii. Turiștii nu se cunosc între ei și nu interacționează unii cu alții. Puținele cazuri de COVID-19 care apar la persoanele care aleg litoralul românesc sunt irelevante. Pot spune că este irelevant și ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni în Vama Veche, din punct de vedere statistic. Litoralul poate primi, în vârf de sezon, chiar și 250.000 de turiști, pe săptămână. Așadar, cele câteva cazuri descoperite la un bar și la câteva vile sunt extrem de puține, dacă raportăm la numărul imens de turiști care vin și nu au nicio problemă.

Din punct de vedere financiar, care este deficitul estimat?

– Din punctul de vedere al serviciilor hoteliere, estimez mai mult de 30% pierderi, față de anul trecut. Sigur, există diferențe, de la hotel la hotel… În zona restaurantelor, scăderea va fi mai mare, la fel ca și în cazul altor servicii adiacente, precum plajele, șezlongurile, etc.. Așadar, mai mult de 30% din încasările din anul 2019 s-au dus pe apa aâmbetei… Profitul hotelierilor este mort!

Cum se prezintă litoralul românesc, la ora actuală? Turiștii evită să călătorească pe distanțe mari și apar restricții de la o zi la alta…

– Teoretic, este un avantaj. În mod practic, oamenii călătoreau mult în România și înainte de izbucnirea COVID-19, inclusiv pe litoral. Este drept, acum foarte mulți români sunt îngrijorați. Din perspectiva operatorilor, măsurile de siguranță sunt fără precedent, ba chiar aș putea spune că sunt exacerbate. Dar este de înțeles, deoarece toți prestatorii de servicii au temeri și doresc să se asigure că nu se va întâmpla nimic. Au preferat să ia mai multe măsuri de securitate, decât să apară probleme. Acum, după ce numărul de cazuri a crescut din nou, statul a pus accent mai mare pe controale, iar regulile de pe terase se respectă cu strictețe. Sunt admise maxim 4 persoane la o masă, este necesară o rezervare în prealabil iar fiecare client trebuie să își dea numărul de telefon și numele. Important este că turiștii și clienții au înțeles și s-au adaptat.

„Nu cred că avem o țară cu 3 milioane de milionari!”

Mulți români au o percepție nefavorabilă despre litoralul nostru. Pare foarte scump față de alte destinații și serviciile sunt de o calitate slabă…

– Fără a dori să ne ascundem în spatele unor probleme încă reale, pot spune că, în ultimii 15 ani, pe litoral s-au făcut investiții masive. Litoralul românesc reprezintă o destinație de vacanță consolidată. Evident, eu combat veșnica poveste a prețurilor mari. Asta, pentru că, oficial, pe litoral vin 1,5 milioane de români anual, iar neoficial, cifra se poate dubla, dacă ne referim la cazările particulare, nelicențiate. Nu cred că avem o țară cu 3 milioane de… milionari. Cu toții caută raportul calitate-preț. Firește că acești oameni, foarte mulți la număr, aleg rațional. Evident că există și excepții, societăți cu tarife foarte mari dar și pentru aceste situații există turiști dispuși să plătească. Însă, câteva sute de camere care practică aceste tarife sunt irelevante față de zecile de mii de camere unde tarifele sunt normale, accesibile…

Ce noutăți aduce litoralul românesc în acest an atipic, dominat de pandemia COVID-19?

– În acest an, avem mult mai multe apartamente clasificate. De asemenea, față de anul trecut, avem mii de camere noi sau renovate, modernizate. Liderul acestui an la capitolul modernizări și hoteluri noi este stațiunea Olimp. De asemenea, Mangalia și stațiunile care țin de municipiu sunt în plin proces de reabilitare. Avem, an de an, investiții noi, iar în maxim doi ani estimez că nu vom mai avea hoteluri în paragină. De asemenea, în acest an avem o mai mare flexibilitate a ofertei. Furnizorii s-au adaptat la noul trend al pieței.

Peste 30 de hoteluri au revenit la regimul all-inclusive

Care este topul stațiunilor de pe Litoral la ora actuală și care sunt stațiunile care se extind?

– La acest capitol, nu avem schimbări. Topul este condus, de departe, în continuare, de Mamaia, urmată de Eforie Nord și de Venus. De extins, se extinde de la an la an zona Mamaia Nord – Năvodari, iar Olimp și Venus sunt exemple de stațiuni cu multe hoteluri noi sau renovate.

Mai funcționează conceptul all-inclusive în acest an? Câte hoteluri în regim all inclusive avem pe malul mării?

– La ora actuală, pe litoralul românesc sunt peste 30 de hoteluri în regim all-inclusive. Atunci când s-au reluat rezervările, după perioada 15 mai – 1 iunie, au fost 2-3 săptămâni de reticență, legată de acest concept, turiștii nefiind siguri că vor mai putea beneficia de aceleași servicii, cu care erau obișnuiți. Totuși, după 15 iunie, când oamenii au văzut că sistemul este funcțional, au recăpătat încredere și au început să facă rezervări. Turiștii nu își mai iau singuri mâncarea ci sunt serviți de către personalul aflat în spatele tejghelelor. Toți angajații poartă măști și respectă toate măsurile de protecție. În proporție de sută la sută, hotelierii cu regim all-inclusive au făcut investiții majore în mărirea teraselor, pentru ca turiștii să poată mânca liniștiți, în aer liber.

Vorbim despre stațiuni, dar omitem Constanța. Primește acest oraș și turiști de leisure? Sunt plaje mari, lărgite recent, multe hoteluri, iar metropola este gazda unor festivaluri internaționale de muzică precum Sunwaves sau Neversea…

– După lărgirea plajelor, oamenii au conștientizat faptul că orașul în sine poate fi o destinație de vacanță. Există o mulțime de turiști români, care aleg să se cazeze în hotelurile din Constanța. Acestea devin, în timpul sezonului estival, hoteluri de vacanță. În schimb, alți vizitatori se pot caza și în multitudinea de apartamente, din oraș. Apoi, de la plaja Modern și până la intrarea în Mamaia, avem plaje amenajate, pline de constănțeni și de turiști veniți din alte zone, iar condițiile se ridică la aceeași calitate a plajelor din Mamaia.

Litoralul nostru era o destinație iubită de către vedetele autohtone. Cum suferă vip-urile din această pricină? Nu mai apar în ziare, nu mai au nici concertele cu care eram obișnuiți, pierd bani și… „faimă”.

– La ora actuală, există evenimente restrânse, în aer liber, cu maxim 300-400 de participanți. Aici, vedetele noastre au ocazia de a susține concerte. În rest, nu am observat nicio schimbare. Vedetele sunt, în continuare, prezente weekend de weekend pe litoral, așa cum o făceau și în trecut…

Aurelian Marin, inspectorul… disident

Originar din Constanța, Aurelian Marin ( în vârstă de 51 de ani) a absolvit Institutul de Construcții din București, în anul 1994. Din anul 1995, a început să lucreze alături de tatăl său, la o firmă specializată în comerț, iar din 1997 ca inspector, la Primăria Constanța. În anul 2000, a fost, însă, nevoit să renunțe la funcția de inspector, deoarece nu era pe aceeași lungime de undă cu noua conducere de atunci. În acea perioadă, a înființat agenția de turism „Paradis Vacanțe de Vis”, care reprezintă astăzi unul dintre cei mai importanti touroperatori din România, pentru litoralul Mării Negre. În anul 2015, a înființat, la Neptun, parcul de aventură „Paradis Land”, alături de asociații săi, iar anul trecut a preluat în administrare hotelul „New Royal” din Constanța. Tot în anul 2019, a lansat simultan, în patru oraşe din ţară – Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi – platforma online de închiriere de maşini Perpetoo. În perioada 2015-2016, Aurelian Marin a fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).