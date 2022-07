Tenis ATP & WTA, săptămâna 18-24 iulie. Două românce joacă la Palermo, alte trei la Hamburg

În săptămâna 18-24 iulie au loc patru turnee de tenis importante, care fac parte din programul circuitelor ATP la masculin și respectiv WTA la feminin. Este un turneu de 500 de puncte și alte trei de 250 de puncte. Cel de 500 de puncte este turneul masculin de la Hamburg, cele trei de 250 de puncte sunt cel masculin de la Gstaad și cele feminine de la Hamburg și Palermo.

Casper Ruud și-a ținut promisiunea la Gstaad

La Gstaad, se desfășoară Swiss Open, un turneu pe zgură, de 250 puncte și premii de 240.000 de dolari, ajuns la ediția numărul 54. Jocurile au loc în complexul Roy Emerson, cu tribune care au o capacitate de 4500 locuri,. Denumirea turneului a fost dată în onoarea lui Roy Emerson, care a câștigat 12 titluri de Grand Slam în carieră dar, totodată, s-a impus de cinci ori și în competiția de la Gstaad.

Cap de serie nr. 1 este norvegianul Casper Ruud, cel care a câștigat ediția anterioară. Este singurul jucător din Top 10 prezent, dar justificarea este că a promis anul trecut, după victorie, că va reveni și a dorit să își țină cuvântul. Cap de serie 2 este italianul Matteo Berrettini, vindecat după COVID-ul care l-a trimis acasă în plin Wimbledon. Apoi urmează trei spanioli: Roberto Bautista Agut, Alberto Ramos și Pedro Martinez.

Italianul Matteo Berrettini revine după COVID la turneul de la Hamburg

Turneul masculin de la Hamburg are o altă anvergură, fiind de 500 de puncte și premii în valoare de 1.030.000 dolari. Este unul dintre cele mai vechi turnee masculine, ajungând acum la ediția cu numărul 116. Jocurile au loc pe arena Am Rothenbaum din cartierul Harvesthude din marele oraș portuar german pe o suprafață de zgură. Arena are 10.000 de locuri.

Pentru că avem de-a face cu un turneu de 500 de puncte și valoarea concurenților e mult mai ridicată. Favoritul numărul 1 este puștiul teribil al tenisului spaniol, Carlos Alcaraz, numărul 6 mondial, iar numărul 2 rusul Andrei Rublev, locul 8 în lume.

Ar mai fi trebuit să fie prezent alt puști de mare perspectivă, italianul Jannik Sinner. Alte nume importante prezente sunt Diego Schwarzmann și campionul anului trecut, spaniolul Pablo Carreno Busta.

Gabi Ruse revine la Hamburg, unde a câștigat primul ei titlu WTA

Tot la Hamburg se joacă o competiție feminină care este dotată doar cu 250 de puncte și premii în valoare de 251.000 de dolari. Spre deosebire de turneul masculin, competiția feminină are o vechime de numai 20 de ani, dar și aceasta se dispută tot pe „Am Rothenbaum Arena”. Trebuia să participe și campioana de la Wimbledon, Elena Rîbakina, dar aceasta s-a retras.

La Hamburg sunt prezente trei românce. Irina Bara, care a intrat pe tabloul principal ca urmare a forfaitului americancei Danielle Collins, și Gabriela Ruse, autoarea unei mari surprize la ediția precedentă, pe care a reușit să o câștige după o finală cu germana Andreea Petkovic.

Acum marea favorită este Anett Kontaveit, nr. 2 mondial, care o va întâlni chiar pe Irina Bara. Gabi Ruse va juca un meci dificil în compania americancei Bernarda Pera, care tocmai a câștigat turneul de la Budapesta. Cea de-a treia reprezentantă a României este Alexandra Ignatik, care o va întâlni în primul tur pe japoneza Nao Hibino.

Meciurile româncelor la Hamburg

Luni, 18 iulie

ora 15:30 ALEXANDRA IGNATIK – Nao Hibino

Marți, 19 iulie

IRINA BARA – Anett Kontaveit

– Anett Kontaveit GABRIELA RUSE – Bernarda Pera

Irina Begu e favorită nr. 6 la Palermo

Turneul feminin de la Palermo este și el de 250 de puncte și aduce alte amintiri Gabrielei Ruse, pentru că anul trecut nu s-a suprapus cu cel de la Hamburg și sportiva noastră a ajuns până în finală, pierdută la Danielle Collins. Ruse însă nu se poate multiplica și a ales să joace la Hamburg. Internazionali Femminili di Palermo este turneul la care o altă româncă, Irina Spârlea, se impunea de două ori consecutiv, în 1994 și 1995.

Acum, din partea României, participă și Ana Bogdan. Irina Begu va juca în primul tur cu iberica Marina Bassols, iar Ana Bogdan tot cu o spanioloiacă, Sara Sorribes-Tormo, foarte bună pe zgură, deci misiune foarte grea pentru Ana. Principale favorite sunt italianca Martina Trevisan și kazaha Iulia Putințeva, Irina Begu fiind favorită nr. 6.

Meciurile româncelor la Palermo

Luni, 18 iulie