Turneul celor 4 Trambuline 2023/2024. Stefan Kraft, favorit să câștige “Vulturul de Aur”. Totul despre competiție

Finalul lunii decembrie vine de fiecare dată cu Turneul celor 4 Trambuline, cea mai prestigioasă competiție de sărituri cu schiurile. Competiția începe pe 28 decembrie la Oberstdorf, când sunt programate calificările și se va încheia pe 6 ianuarie 2024.

Turneul celor 4 Trambuline 2023/2024. Stefan Kraft, favorit să câștige “Vulturul de Aur”

Așa cum îi spune și numele, sunt programate patru etape în această competiție, două în Germania și două în Austria. Începem la Oberstdorf și apoi mergem, pe rând, la Garmish-Partenkirschen, Innsbruck și Bischofshofen.

Fiecare etapă va fi precedată de o rundă de calificare. Spre deosebire de etapele din Cupa Mondială, în prima manșă a etapelor sunt programate dueluri. În total sunt 50 de sportivi calificați pentru competiție, iar în prima rundă vom avea 25 de dueluri.

Cei 25 de câștigători de dueluri și 5 “norocoși învinși”, adică sportivii pierzători cu cele mai lungi sărituri, sunt calificați în manșa finală când se va și decide câștigătorul de etapă. În calculul pentru clasamentul turneului sunt luate în calcul punctele obținute în fiecare etapă.

Ediția din acest an îl are ca favorit pe austriacul Stefan Kraft. A câștigat 5 din primele 8 etape ale Cupei Mondiale de până acum. El a câștigat deja de două ori “Vulturul de Aur”, iar la această ediție are prima șansă.

Programul Turneului celor 4 Trambuline

Campionul en-titre este Halvor Egner Granerud, dar norvegianul are un start de sezon dificil, sub așteptări. Anul trecut, nordicul a câștigat 3 din cele 4 etape, ratând “Marele Șlem” la Innsbruck, acolo unde a încheiat pe locul doi.

Programul din Turneul celor 4 Trambuline 2023/2024:

Etapa 1: Oberstdorf

joi, 28 decembrie, ora 17:30 – calificări

vineri, 29 decembrie, ora 18:30 – concursul

Etapa 2: Garmish-Partenkirschen

duminică, 31 decembrie, ora 15:00 – calificări

luni, 1 ianuarie, ora 15:00 – concurs

Etapa 3: Innsbruck

marți, 2 ianuarie, ora 15:00 – calificări

miercuri, 3 ianuarie, ora 15:00 – concurs

Etapa 4: Bischofshofen

vineri, 5 ianuarie, ora 17:30 – calificări

sâmbătă, 6 ianuarie, ora 17:30 – concurs

La casele de pariuri, Stefan Kraft este mare favorit să se impună, cu o cotă de 1,62, fiind urmat de germanii Andreas Wellinger și Karl Geiger, care au cotele 7,50, respectiv 11,00 la succesul final.

are cota 11,00, în timp ce campionul en-titre, Halvor Egner Granerud are cota 29,00 să își apere trofeul. Cel mai bine cotat polonez este Dawid Kubacki, dar are abia cota 41,00.

Cotele pentru câștigătorul Turneului celor 4 Trambuline 2023/2024

Stefan Kraft – 1,62 Andreas Wellinger – 7,50 Karl Geiger – 11,00 Ryoyu Kobayashi – 11,00 Pius Paschke – 13,00 Anze Lanisek – 26,00 Marius Lindvik – 26,00 Halvor Egner Granerud – 29,00 Dawid Kubacki – 41,00 Gregor Deschwanden – 41,00

Săritorul cu cele mai multe victorii în Turneul celor 4 Trambuline este finlandezul Janne Ahonen, cu cinci victorii la general, urmat de neamțul Jens Weissflog, cu patru titluri. Marele Șlem a fost reușit de doar trei săritori în istorie: Sven Hannawald (2001/02), și Ryoyu Kobayashi (2018/19).

100.000 de franci elvețieni va primi câștigătorul ediției 2023/2024

12.000 de franci elvețieni este premiul pentru câștigătorul de etapă