Dan Nistor, sincer după victoria lui U Cluj: „Dinamo are nevoie de o minune să se salveze”

Mijlocașul „șepcilor roșii” a vorbit și despre Dinamo, fosta sa echipă, mărturisind că are nevoie de o minune pentru a reuși să se salveze de la retrogradare, lăudându-i pe fanii „câinilor” pentru devotamentul arătat.

Dan Nistor, sincer după victoria lui U Cluj

Dan Nistor a fost sincer după victoria obținută de , spunând că fosta sa echipă are nevoie de o minune pentru a scăpa de retrogradare:

„Suntem bucuroși că putem să facem o bucurie suporterilor, dar mai este un drum lung. Am un respect pentru fanii lui Dinamo care nu merită ce li se întâmplă în momentul de față.

Sunt niște fani deosebiți și cred că acest club merită mai mult respect și mai mult devotament pentru suporteri. Suporterii mi-au apreciat, m-au aplaudat și am scandat acel celebru refren. Eu am plecat fericit, ei supărați.

Nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu sunt acolo. Probabil vor avea nevoie de o minune. Meciurile trec, puncte nu fac și se află într-o zonă grea. Cu greu vor mai ieși de acolo”.

„Trebuia să facem suporterii fericiți!”

„Mi-a plăcut mereu să joc contra lui Dinamo. Sunt stelist înfocat de mic, era ura asta. Dar în același timp, acum, cu maturitatea pe care cred că o am, îi respect, Dinamo e un club mare. Suporterii sunt înfrățiți, nu e rivalitatea de la FCSB-Dinamo sau Steaua-Dinamo, dar pentru noi e o victorie colosală.

E fantastic, nu se gândea nici cel mai optimist suporter că vom fi așa sus în clasament. Mă așteptam să fie un meci greu, Dinamo era o echipă în suferință, era una dintre ultimele șanse pentru ei. Am câștigat cu multă șansă, am marcat repede și ne-am apărat și am încercat să profităm de contraatacuri”, .

„Pe terenul ăsta e greu să joci fotbal. Am scos o victorie mare și ne așteaptă două meciuri grele, cu Oțelul și CFR. Știm că avem de muncit, dar așa e în viață și în fotbal. Ne propunem încontinuu lucruri cât mai mari. Ne onorează poziția din clasament, avem experiență, nu trebuie să credem că suntem Barcelona. Trebuie să facem suporterii fericiți”, a mai spus mijlocașul Universității Cluj.

„Mai trebuie să și suferim!”

„Un meci defensiv foarte bun, am marcat repede și cred că asta s-a văzut în teren, pentru că cei de la Dinamo au venit peste noi. Mă înțeleg bine cu Dan Nistor. Mai trebuie să și suferim, iar în seara aceasta am făcut-o, dar am luat cele trei puncte. Cred că Dinamo a venit peste noi, aveau mult mai mare nevoie de puncte.

Știu că avem o defensivă bună, iar în afară de fazele fixe nu prea au avut ocazii. Sincer nu mă simt bine, Dinamo e o echipa bună, de tradiție, suporterii bagă bani din propriile buzunare, iar eu sper să se ridice și să rămână în SuperLigă”, este de părere Daniel Popa.

„Dinamo nu m-a tratat rău, dacă nu era Dinamo poate că nu jucam în prima ligă. Am avut rezultate și sper să-și revină. Depinde numai de ei, de staff, conducere, dar nu au echipă rea”, a mai spus Daniel Popa.