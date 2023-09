U Cluj – Politerhnica Iași 0-0, în etapa 8 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul U Cluj – Politehnica Iași are loc duminică, 3 septembrie, cu începere de la ora 13:30, în cadrul e . Studenții de pe Someș, antrenați din nou de Ioan Ovidiu Sabău, au condus cu 2-1 până în ultimul minut la Sibiu, pe FC Hermannstadt, dar Oroian, cu o execuție de excepție, a evitat eșecul pentru gazde. Politehnica Iași a avut amânat jocul cu Sepsi Sf. Gheorghe, care trebuia sp aibă loc pe terenul moldovenilor, deoarece covăsnenii au obținut amânarea partidei pentru a se pregăti pentru returul din play-off-ul Confernce League, care a avut loc la Bodo, în Norvegia.

Unde se joacă meciul U Cluj – Politehnica Iași

Întâlnirea U Cluj – Politehnica Iași se dispută duminică, 3 septembrie, de la o oră neobișnuită pentru această perioadă a anului, ora 13:30, pe Cluj Arena, în etapa a 8-a din SuperLiga. Este primul meci al Șepcilor Roșii pe teren propriu după , care așteaptă o victorie de la elevii săi. Este o confruntare între două echipe studențești, dar mai mult cu numele, nu cum era pe vremuri, cînd mulți dintre jucători chiar erau studenți.

Se așteaptă un număr mai mare de spectatori ca de obicei, întrucât plecarea lui Toni Petrea și revenirea Moțului Ioan Ovidiu Sabău ar trebui să creeze o emulație printre suporteri, aceștia îndrăgindu-l foarte mult pe Sabău, în care au deplină încredere că echipa va juca bine și va face puncte, după ce a adus-o sezonul trecut în finala Cupei României, pierdută la lovituri de departajare, în fața lui Sepsi Sf. Gheorghe.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Politehnica Iași

Partida U Cluj – Politehnica Iași se joacă duminică, 3 septembrie, de la ora 13:30, pe Cluj Arena, în etapa a 8-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe toate cele trei posturi care difuzează SuperLiga, Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și la Cluj duminică, 3 septembrie, locuitorii orașului de pe Someș se vor putea bucura cam de ultima zi de vreme frumoasă cel puțin pentru vreo trei-patru zile, pentru că de luni vor începe ploile și vremea se va răci. Va fi o temperatură agreabilă, de 25 de grade, inclusiv la ora partidei, care are înso oră de start cu totul diferită de programul obișnuit al SuperLigii. Arbitrează Viorel Flueran din Craiova.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – Politehnica Iași

Ioan Ovidiu Sabău nu are probleme de lot, dar pentru acest meci foarte probabil ultimii doi jucători sosiți zilele trecute, respectiv și Kevin Doukoure de la Farul nu se vor afla nici pe bancă, Moțul spunând că sunt jucători de calitate dar care trebuie mai întâî să intre în sistemul său de joc.

Leo Grozavu, după ce ieșenii au ajuns lanterna roșie, a amenințat cu tot felul de sancțiuni și epurri din lot. Deocamdată cert este că la Cluj vor fi absenți mai mulți jucători. Portarul Silviu Lung este suspendat, pierderea cea mai grea, apoi Bordeianu încă nu are drept de joc iar Andrei Ciobanu este accidentat.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Politehnica Iași

Casele de pariuri văd echipa clujeană ca fiind favorită la obținerea victoriei la o cotă deloc rea, 2,00 în timp ce dacă moldovenii reușesc să ia toate punctele vor beneficia de o cotă de 4,20. Șansă dublă 1X are cotă de 1,25 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,75. Gol marcat de U Cluj înseamnă 1,25 iar golul Politehnicii are cotă de 1,65. Over 1,5 în acest meci are cotă mare, 1,50.

Cum ambele echipe au cam navigat pe ape tulburi în ligile inferioare ultimul meci dintre cele două la Cluj, la nivel de primă divizie datează din 2014 și s-a încheiat cu succesul alb-negrilor cu 2-0. Cu un mai înainte fusese tot 2-0, dar atunci punctele intraseră în conturile celor de la Politehnica Iași. Ultimul egal, 1-1, pe malurile Someșului, a avut loc tocmai în 2007, deci acum 16 ani.