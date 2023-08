Neluțu Sabău, dezamăgit de egalul de la Sibiu: „Nu eu am retras echipa!”

Antrenorul „șepcilor roșii” a spus că mai este nevoie de muncă la echipă și că mai vrea să primească niște jucători, după care vrea să profite de pauza creată de meciurile echipei naționalei, pentru a-și pregăti jucătorii.

Neluțu Sabău, dezamăgit după Hermannstadt – U Cluj

Neluțu Sabău a fost dezamăgit după remiza , cu atât mai mult echipa sa a fost egalată în prelungirile confruntării: „Am făcut un meci bun, suntem supărați că am fost egalați pe final.

Am jucat așa cum am pregătit jocul, îmi felicit jucătorii, am ținut posesia, nu am ținut cont de căldură, puteam să facem 3-1, nu am făcut și a venit acea execuție de excepție a lor.

Specialiștii pot să spună mai mult dacă a fost sau nu penalty la Popa!”. Venirea lui Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj în locul lui Toni Petrea a fost FANATIK.

„E greu să anticipezi! Nu am retras echipa”

„E greu să anticipezi sau să spui că eu am retras echipa. Nu am reușit cornere, la fazele fixe se poate întâmpla orice, nu am reușit să respectăm jucătorul care stă în 16 metri.

L-am lăsat să-și așeze mingea, așa a venit execuția aceea de excepție. Asta este, ne concentrăm pe următorul meci și vrem să obținem o victorie. Sper să nu fie grav la Chipciu, vedem mâine, poimâine. Sper că nu s-a accidentat.

Avem un meci de Cupă la Piatra Neamț, deplasare de cinci-șase ore. Ne întoarcem și jucăm duminică la prânz cu Iași. Mai avem nevoie să îmbunătățim numeric și calitativ lotul, campionatul este lung.

Și astăzi aveam nevoie, au fost jucători cu crampe. Tot respectul pentru ei că s-au autodepășit. Am avea nevoie de încă trei-patru jucători importanți”, a .

De cealaltă parte, Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, s-a mulțumit cu punctul scos împotriva lui U Cluj: „Un meci greu, cu două reprize diferite.

În prima am controlat jocul și două cornere și o greșeală au făcut ca scorul să se întoarcă. La pauză le-am spus să avem răbdare, însă am abuzat de mingi lungi, care au ajuns la portarul lor.

Apoi au controlat ritmul jocului și n-am avut ocazii. Mă bucur pentru acest punct, pentru Oroian. Sezonul trecut am avut șansă și datorită încrederii în propriile forțe. Au apărut victoriile pe astfel de momente, după minutul 90.

Astăzi, normal, având în vedere că am marcat în prelungiri, consider că e un punct câștigat. Băieții erau dezamăgiți pentru că puteau mai mult. Îl înțeleg pe Bejan, dar nu trebuia să iasă. Așa au marcat ei acel gol”.