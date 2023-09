Adio, Radunovic! Ce se întâmplă după transferul lui Cristi Ganea la FCSB: “Nu vrea prelungirea”

FCSB vrea să câștige titlul cu orice preț în acest sezon. Descoperită în flancul stâng al apărării, liderul Ligii I negociază cu Cristi Ganea. . Sezonul trecut, Ganea a avut 9 apariții pentru Panathinaikos.

Radunovic ar putea pleca la finalul sezonului

“La Radunovic cred că s-a mai întâmplat ceva, pentru că Radunovic nu mi-a plăcut cum a început sezonul. Dar am impresia că vestea că în lot va apărea Cristi Ganea cât de curând… Postul de fundaș stânga era cel mai descoperit la FCSB, nu existau soluții.

În momentul în care a apărut discuția cu Ganea, parcă a coincis cu o prestație mult mai bună a lui Radunovic. La Radunovic trebuie să stăm puțin să așteptăm. Chiar dacă la momentul acesta, probabil că fiind singur pe poziție a cerut un contract mai mare”, a declarat Andrei Vochin.

Radunovic joacă la FCSB din sezonul 2020 – 2021. Fundașul stângă a fost adus de la Astra și s-a impus ca titular în echipa lui Gigi Becali. Aflat în al 4-lea sezon cu bucureștenii, Radunovic nu a semnat încă prelungirea și este posibil să o părăsească pe FCSB la finalul acestui an.

Cristi Ganea, înlocuitorul lui Radunovic

“Aducerea lui Cristi Ganea are legătură cu contractul lui Radunovic care se află în ultimul an de contract. Nu i s-a propus prelungirea și nici nu vrea să mai rămână. Pur și simplu este o acoperire al celor de la FCSB începând din iarnă. Cristi Ganea vine, oarecum, să fie noul Radunovic.

Nici patronatul, nici muntenegreanul parcă nu agreează o prelungire a colaborării deși omul este în formă și este printre cei ok, dar are o vârstă. Aduci un jucător care nu joacă de un an de zile, dar nu cred că aduci un jucător care să joace de acum. Cred că va fi adus ca să intre în formă și să fie ok când termină Radunovic”, a spus Cristi Coste.

“Bănuiesc că este o sperietoare, o concurență pentru Radunovic. Dar au mai fost cazuri de genul acesta când au rămas doar concurență. Uite ce se întâmplă cu Crețu, fundașul lateral, la plecatul Crețu”, a declarat Robert Niță pentru FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Ganea s-a remarcat în România la Viitorul Constanța. Fundașul de 31 de ani a jucat 3 sezoane pentru echipa lui Hagi, după care a fost transferat în Primera Division, la Athletic Bilbao. Din păcate pentru el, nu a reușit să se impună în Spania așa că a revenit în Romnia în 2019, tot la Viitorul.

