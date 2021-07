U Craiova, amical la nici 24 de ore după câștigarea Supercupei României: „E timpul să luăm campionatul”. Foto

La o zi după câștigarea Supercupei României, U Craiova a jucat un meci amical împotriva formației Pandurii Târgu Jiu. Marinos Ouzounidis a trimis în teren mai mulți jucători care nu au evoluat în partida cu CFR Cluj. Tehnicianul grec a fost liniștit pe durata partidei, observând atent pe cine s-ar putea baza în duelurile care vor urma.

Ștefan Baiaram a fost unul dintre absenții din Supercupă, fiind incert din cauza unei accidentări. FANATIK și avea șanse mici să joace împotriva campioanei României.

U Craiova a dat de pământ cu Pandurii într-un amical înainte de startul sezonului în Liga 1. Jovan Markovic a reușit un hattrick, iar nepotul lui Ilie Balaci a marcat primul gol pentru echipa mare

Într-o situație foarte grea, Pandurii a venit la Craiova pentru un meci amical cu Universitatea Craiova. Diferența clară dintre cele două formații a fost vizibilă în scorul de pe gazon. Șapte goluri au marcat „juveții” în poarta gorjenilor.

„Omul meciului” a fost atacantul Jovan Markovic, fotbalist care a reușit să înscrie trei goluri și a arătat încă o dată că este o variantă pentru atacul oltenilor. Alexandru Mărieș, Ivan Mamut, Vasile Constantin și au reușit și ei să puncteze.

Marinos Ouzounidis a folosit următoarea formulă de joc: Lazar – Vlădoiu, Mitran, Găman, Benga – Bic, Screciu – Gustavo, Fedele, Mărieş – Mamut. Au mai intrat în repriza secundă: Rusu, Markovic, Danciu, Baiaram, Trică-Balaci, Nețoiu, V. Constantin.

La final, Ștefan Baiaram a oferit câteva declarații: „Suntem fericiți că am câștigat Supercupa. Amicalul a fost foarte bun pentru cei care am evoluat mai puțin, un antrenament reușit. A fost un joc greu cu CFR, dar mă bucur că am învins și că am făcut suporterii fericiți. Fiecare trofeu e binevenit, avem un moral bun, putem să începem bine sezonul și să facem rezultate bune și în Conference League.”

Revenit pe gazon, Ștefan Baiaram anunță: „E timpul să câștigăm campionatul.” Cu cine se bate Craiova la titlu?

le-a dat aripi fotbaliștilor de la Universitatea Craiova, iar fanii nu mai concep ca echipa să mai rateze încă un titlu, mai ales că au arătat că pot anihila echipa CFR-ului: „O să fie un campionat foarte disputat, sperăm să ne batem la primul loc până în ultima etapă și sperăm să reușim să-l câștigăm. Ar trebui să aducem titlu după atâția ani, am așteptat atât de mult timp. Ar fi extraordinar.”

Ștefan Baiaram a revenit pe teren și ar putea juca și cu FC Argeș în prima etapă a Ligii 1: „Medical mă simt bine, dar fizic nu sunt la capacitate maximă. Mă bucur că am putut să joc fără să simt nimic și sper să pot juca cât mai mult pentru a ajunge la potențialul meu. Norma că mi-a părut rău că nu am putut juca în Supercupă, sper să mai am ocazia.

Va fi benefică concurența în față, avem un lot foarte bun. Cei care sunt în formă și demonstează vor juca. Îmi doresc să am un sezon bun, nu neapărat să marchez, dar vreau să ajut echipa. Prin evoluțiile mele sper să și înscriu. Ar fi extraordinar să marchez din nou în Europa.

Sunt mai multe echipe cu care ne batem la campionat. CFR, FCSB, Sepsi, acum și Farul Constanța, s-au întărit. Sper să facem o figură frumoasă noi. E o echipă foarte bună , cu jucători experimentați, au arătat în Europa că au valoare, dar mă bucur că am reușit să îi învingem. Fiecare meci e greu, important este să jucăm ce pregătim la antrenamente”, a mai spus jucătorul Științei.