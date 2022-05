Ucraina a atacat Insula Șerpilor cu rachete. Kievul susține că a distrus sistemele antiaeriene ale rușilor

Armata ucraineană a anunțat că a lansat o ofensiv asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră, un obiectiv controlat de ruși încă din primele zile ale războiului.

Atacurile cu rachete ale armatei ucrainene au lovit obiective ruse

Au fost atacuri repetate cu rachete declanșate de Comandamentul Sud al armatei ucrainene, care s-ar fi soldat cu distrugerea mai multor sisteme antiaeriene și a unei unități de comunicații relocate pe Insula Șerpilor, după data de 24 februarie 2022.

Acesta ar fi al doilea atac asupra Insulei Șerpilor, după cel de marți, când ucrainenii au bombardat, de asemenea, obiectivul controlat de ruși.

Informațiile ucrainenilor nu au putut fi verificate din surse independente, iar Rusia nu a reacționat față de aceste relatări.

Rusia a cucerit Insula Șerpilor imediat după începerea războiului

Insula Șerpilor reprezintă un obiectiv strategic, dar are și o valoare simbolică pentru Ucraina. Bucata de pământ pierdută în Marea Neagră a devenit un simbol al rezistenței ucrainene, după mediatizarea unei înregistrări audio în care militarii care se aflau pe insulă i-au înjurat pe rușii de pe crucișătorul Moskva, veniți să cucerească insula.

Inițial s-a vorbit despre faptul că toți soldații ucraneni care păzeau Insula Șerpilor au fost uciși de ruși, iar aceștia chiar au primit o distincție post-mortem.

Ulterior s-a aflat că ei erau în viață și s-au întors acasă, în cadrul unui schimb de prizonieri. Zelenski i-a premiat pe aceștia și ”în viu”.

Insula Șerpilor, subiectul unor dispute istorice

Insula Șerpilor a fost transferată ilegal de URSS după cel de-al doilea război mondial, deși Puterile Aliate au lăsat României această insulă, prin Tratatul de Pace de la Paris, din 1947.

În prezent, insula este parte a raionului Ismail, regiunea Odesa, din Ucraina. În 2009, România a primit 9700 km pătrați din platoul continental de lângă Insula Șerpilor, conform unei decizii a Curții Internaționale de Justiție de la Haga. A fost prima și unica extindere de jurisdicție suverană a României după Marea Unire din anul 1918.

Insula Șerpilor are 17 hectare și nu are nici o importanță din punct de vedere teritorial. În schimb, ea are valoare strategic și militar, acesta fiind motivul atâtor dispute, de-a lungul vremurilor.