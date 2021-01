UEFA și Ajax, mesaje emoționante pentru Lobonț, cu ocazia zilei de naștere

Fostul portar al echipei naționale, Bogdan Lobonț, sărbătorește, azi, 43 de primăveri. UEFA și Ajax, clubul pentru care „Pisica” a evoluat între 2002-2006 i-au transmis mesaje aniversare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu 86 de meciuri în tricoul primei reprezentative, Lobonț este unul dintre cei mai selecționați fotbaliști români din toate timpurile. A participat alături de „Tricolori” la truneele finale ale Campionatelor Europene din 2000 şi 2008 și are în palmares patru titluri de campion, două cu Dinamo și câte unul cu Rapid și Ajax. O Cupă și o Supercupă a României sunt celelalte trofee cucerite de Lobonț.

Fostul mare international și-a încheiat cariera sportivă în 2018, într-un meci dintre echipele naționale ale României și Finlandei, la exact 20 de ani de la debutul lui în tricoul primei reprezentative de fotbal a țării noastre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Omagii din partea forului continental și de la Ajax

Bogdan Lobonț a avut o carieră impresionantă. A debutat în fotbalul profesionist la Corvinul Hunedoara unde a evoluat între 1995-1997. Următoarea bornă a carierei a fost Rapid, pentru care a jucat între 1997-2000 când avea să fie achiziționat de Ajax Amsterdam pentru 3 milioane de euro.

S-a întors în România în primăvara lui 2002, la Dinamo, însă după nici o jumătate de an era chemat din nou la Ajax. Fiorentina, din nou Dinamo și mai apoi 8 sezoane la AS Roma a fost traseul sportiv al lui Lobonț, care în 2018 a debutat ca antrenor al echipei Universitatea Cluj, de unde a fost înlăturat după doar câteva etape.

ADVERTISEMENT

La ceas aniversar, UEFA și Ajax au transmis pe conturile de Twitter mesaje de felicitare pentru fostul international al României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din toamna anului trecut Bogdan Lobonț s-a întors la AS Roma unde a fost integrat în departamentul de scouting. În paralel va pregăti și o grupă de copii al clubului din capitala Italiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a trecut Bogdan Lobonţ peste perioada carantinei

Starea de urgenţă, instituită în primăvara anului trecut în România, l-a găsit pe Bogdan Lobonţ în ţară. Fostul portar al naţionalei a vorbit despre această perioadă, pe care a depăşit-o, alături de familie, la o cabană.

“Perioada carantinei am depăşit-o cu bine. Am plecat la o cabana în munte, pe lângă Cluj, aproape de Beliş. Am avut parte de două luni minunate în mijlocul naturii, în pădure, de momente liniştite, de aer curat alături de familie. Am profitat de bunătățile pe care le-am găsit, de laptele de vacă gata muls, de ouă proaspete, brânză, smântână, cozonaci de casă. Această perioadă mi-a adus aminte de copilăria pe care am trăit-o la bunici”, a declarat Bogdan Lobonţ.