Ultima „aberație” din legea plafonării, facturi retroactive pentru 2022. „Nici vorbă ca această reglementare să se aplice în următorii doi ani”

Experții din domeniul energiei atrag atenția că textul legii e atât de prost scris încât, cu sau fără intenție, include o serie de prevederi ce se aplică retroactiv, unii consumatori putându-se trezi cu facturi mai mari.

Norme cu aplicare retroactivă

Experții din domeniul energiei atrag atenția că limitele și condițiile acordării plafonării prețului la energie se aplică retroactiv și pentru lunile septembrie-decembrie, ceea ce înseamnă că dacă unii consumatori au beneficiat de prețul compensat fără a avea dreptul după noile prevederi, atunci acest cost s-ar putea regăsi în facturile la curent.

ADVERTISEMENT

„Clientul casnic care are atât adresă de reședință, cât și adresă de domiciliu poate beneficia de prețul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe propria răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum”, se statuează în alineatul 10, al articolului 1 din Legea plafonării, articol care face referire la consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022.

„Această prevedere aberantă este în lege. Concret vorbim de articolul care precizează că nu se poate beneficia de compensare decât la un singur loc de consum, articol ce face referire la un alt articol ce nominalizează că nu vor beneficia de prețul compensat atât pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie cât și pentru 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025.

ADVERTISEMENT

Practic, chiar dacă e aberant că e retroactiv, așa spune legea. Sunt bani pe care consumatorii îi vor vedea în facturi. Solicitarea noastră, a treia în ultima săptămână, este să se modifice legea pentru că nu poți să rămâi cu o astfel de aberație”, a declarat, pentru FANATIK, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care susține că astfel legea nu oferă posibilitatea ca pentru perioada trecută să beneficiezi preț plafonat chiar dacă ai consumat în anul 2021 în medie doar 95 kWh/lună, chiar dacă ai închis toate becurile și ai consumat și în anul 2022 în medie 91 kWh/lună.

Potrivit acestuia există un exemplu concret în care un consumator a primit o factură cu un preț de cinci ori mai mare. Președintele AEI susține că noua lege prin faptul că aplică plafonarea doar la adresa de reședință și pentru perioada septembrie-decembrie înseamnă că toate persoanele care au avut acest preț aplicat în aceste luni vor fi facturați cu diferența de preț. Furnizorul trebuie să revină asupra facturilor trimise în perioada septembrie – decembrie 2022 și să aplice un alt preț pentru a fi plătit de consumator.

ADVERTISEMENT

„Un consumator de energie electrică are domiciliul la o adresă (fără a preciza dacă este proprietate proprie sau chirie), acolo unde și la stabilit pentru a-și putea înscrie copilul la o anumită școală, dar locuiește la un alt imobil, unde are reședința. La locul unde efectiv locuiește și are reședința a consumat 95 kWh în medie în anul 2021, energie electrică.

În perioada 1 septembrie 2022 – 19 septembrie 2022 are un consum de energie electrică de 364 kWh, pentru care înaintea publicării noii legi a energiei trebuia să achite 247,52 lei, contravaloarea energiei electrice consumate. După noua lege este necesar să achite pentru acest consum realizat anterior existenței legii 1.394,12 lei, adică cu 563% mai mult”, se arată într-un comunicat de presă al AIE.

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei citate, în aceste cazuri, cel mai probabil se va aplica prețul referință din contracte, preț ce este de aproape 4 lei pe kWh.

ADVERTISEMENT

„Astfel, un consumator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, nu mai poate beneficia de un preț plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri (trebuie să de a banii înapoi furnizorului), poate beneficia numai doar la locul de consum care este domiciliu (conform ANRE). În același timp nu poate beneficia nici de prețul plafonat de 1.3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum sub 100 kWh.

Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preț plafonat, se aplică la locul de consum/ de reședință, prețul din contract, care în această situație este de 3,83 lei/kWh cu TVA inclus”, a mai transmis AIE.

Lungul șir de aberații din legea plafonării

Această ultimă confuzie ce apare în textul legii vine în contextul în care doar în urmă cu câteva zile AEI atrăgea atenția că pentru a beneficia de prețul plafonat, noua lege obliga toți consumatorii să depună câte-o cerere în acest sens la furnizori. A urmat o ședință de urgență a ANRE unde s-a decis că doar persoanele care beneficiază de mai multe locuințe, sau fac parte din categoriile speciale (clienți cu aparate medicale, familii cu trei copii sau cele monoparentale) care pot beneficia de prețul plafonat chiar dacă au avut un consum de peste 300 kWh.

Chiar și așa, în haosul creat, luni s-au format deja cozi la sediile firmelor furnizoare cu sute de , de multe ori fără ca acest lucru să fie necesar. Mai mult situația a fost complicată pentru chiriași, care dacă vor să beneficieze de un preț plafonat trebuie să-și încheie propriile contracte de furnizare.

„Dacă ne gândim la tot acest proces legislativ cred că au fost în total șapte modificări, și acum a opta modificare e mai mult decât necesară. Am văzut că oamenii deja au luat cu asalt furnizorii pentru a depune cererile de plafonare – e normal, când îi spui unui om că de luna viitoare s-ar putea să plătească dublu factura dacă nu depune o hârtie, plus că nu e clar cine depune, când depune – e normal ca oamenii să fie precauți și să zică că mai bine depune o hârtie decât să se trezească în aprilie că pentru că nu a depus acea declarație iarna asta plătește dublu energia consumată.

E jenant că oamenii sunt puși pe drumuri, că se ajunge în situația asta de a-i ține la cozi, asta în condițiile în care toate aceste lucruri nu trebuiau să existe în primul rând. Această prevedere cu un singur loc de consum plafonat trebuia scoasă imediat printr-o ordonanță. Nu văd care era problema dacă chiriașii beneficiază de un preț plafonat”, a mai declarat, pentru FANATIK, Dumitru Chisăliță.

Fără preț compensat pentru bogați

Experții în domeniu sunt de părere că haosul creat prin această legislație pare să își aibă originea în dorința de a nu oferi acest preț compensat persoanelor înstărite, care nici nu ar fi avut nevoie de acest ajutor. Totuși, criticii subliniază că procesul legislativ nu a fost unul suficient de transparent, unde să fie analizate toate aspectele relevante, mergându-se mecanic pe principiul că cine are două case este un om bogat.

„Poate sunt unii care au făcut contractul pe numele lor și pentru apartamentul părinților, sunt oameni care au divorțat și nu și-au făcut partajul, sunt oameni care au luat niște case și vor să le închirieze. La fel ne putem întreba, ok are cineva mai multe contracte, dar consumă tot el în toate locurile respective simultan? Dacă are mai multe contracte și consumă înseamnă că fie are părinți, fie are chiriași, pentru că dacă are trei case, și două sunt case de vacanță, oricum nu o să consume în toate tot timpul anului.

Au făcut legea asta așa din pix gândindu-se că cine are mai multe case este bogat și atunci nu trebuie să fie sprijinit. Dar premisa asta nu corespunde cu realitatea. Întâi trebuie să faci o analiză să vezi cine sunt cei pe care-i reglementezi, câți sunt cu case de vacanță, câți sunt cu chiriași. Apoi pot exista situații când cineva are mai multe proprietăți dar nu are toate contractele încheiate la același furnizor”, a declarat, pentru FANATIK, Ana Otilia Nuțu, expertă în domeniul energie în cadrul EFOR, care subliniază că în acest ultim scenariu practic furnizorii ar trebui să fie informați, sau să aibă acces la o bază de date, atunci când îi facturează prețul plafonat unui consumator.

La rândul său, Dumitru Chisăliță , și anti abandon școlar, și de consiliere familială, mai puțin o legislație de reglementare a prețului nu, făcând aluzie la toate categoriile și condițiile introduse de autorități pentru a putea beneficia de prețul plafonat.

„În opinia mea, cam tot ceea ce s-a discutat pe tema plafonării, din ianuarie până în momentul de față, a fost ideea de a lovi bogații – în permanență a fost această idee, că dacă ai două case ești bogat, dacă consumi nu știu cât ești bogat. Pare să fi fost același principiu, de a le da o lovitură bogaților, dar, ca în toate situațiile, costurile au fost suportate de cei mai săraci. Se putea lăsa prețul liber la energie și să vină cu un ajutor financiar pentru cei care aveau nevoie, însă nu s-a vrut această adoptare.

Nu cred că prin această lege noi trebuia să ne propunem să facem nici protecție socială, nici să reducem abandonul școlar și nici să încercăm să rezolvăm problemele familiale. Însă exact asta am făcut. Problema abandonului școlar se rezolvă prin alte mijloace, nu trebuia să condiționăm plafonarea de prezența copiilor la școală. Noi am vrut de fapt să fim populiști, nu să rezolvăm o problemă. Am vrut să arătăm că ne pasă, fără însă a face și ceva pentru asta efectiv”, a declarat, pentru FANATIK, Dumitru Chisăliță.

Războiul împotriva chiriașilor

Experții în domeniu sunt de părere că este complet de neînțeles acest „război împotriva chiriașilor” pornit prin această lege, în sensul că nu este clar de ce faptul că aceștia ar beneficia de un preț plafonat ar fi neapărat un lucru nedrept.

„Toată situația cu chiriașii, despre care ei spun că se rezolvă foarte simplu, adică să se ducă chiriașul să-și facă mutația, deci trebuie să se ducă cu proprietarul, să-l ia în spațiu, apoi reședința se dă doar pe un an, nu pentru mai mult, după care cu mutația făcută trebuie să se ducă și să-și facă el contractul cu furnizorul de energie pentru a primi prețul plafonat. Cât de ușor e însă să schimbi furnizorul? E chiar atât de simplu de făcut în realitate?

Hidroelectrica a avut o problemă majoră în acest sens, iar compania nu mai e în stare să emită facturi de prin aprilie, mai anul trecut. Mulți oameni s-au plâns că nu și-au mai primit facturile la curent de prin martie. Deci tu nu ai sistem de contractare pus la punct, nu ai sistem de facturare, dar spui în schimb că faci schimbul ăsta, ca să nu mai menționăm faptul că vorbim de chiriași care pot veni și sta o lună, două maxim. Deci proprietarii trebuie să schimbe aceste contracte de două ori la fiecare chiriaș. Cât de realist e?”, a mai declarat, pentru FANATIK, Ana Otilia Nuțu.

Aceasta este de părere că în marea majoritate a cazurilor nu ar fi reprezentat o problemă ca aceștia să beneficieze de un preț compensat la energie, mergându-se în schimb pe o formulă în care furnizorii sunt obligați să gestioneze milioane de cereri și sute de mii de schimbări de contracte în mai puțin de o lună de zile.

„Ei s-au gândit, pentru că atât i-a dus capul, că ăla care are cinci case e bogat. Sunt convinsă că asta a fost în mintea lor, și nu cred că au avut ei planuri să ajungă să se declare contractele de închiriere la negru. Sunt zeci de motive care îi determină pe oameni să nu facă aceste lucruri, și s-au văzut și la alegeri, iar aceste motive vor fi valide și în acest caz: proprietarii nu vor să-și bată capul, să se ducă la poliție, și nici nu faci asta din prima, pentru că vrei să ai încredere în chiriaș că e om serios, lumea pleacă, își schimbă chiriile… deci vorbim de o schimbare de câteva sute de mii de contracte în câteva luni. Ce furnizor are capacitatea de a gestiona câteva milioane de formulare plus schimbare a câteva sute de mii de contracte, și asta totul într-o singură lună”, a mai declarat Ana Otilia Nuțu, care subliniază că cel mai probabil va fi nevoie de o nouă modificare atunci când politicienii își vor da seama că legea este inoperabilă.

„Mă aștept să vină cu o modificare imediat ce se întoarce Parlamentul din vacanță, și mă aștept ca această modificare să aibă un motiv foarte simplu, și anume își vor aduce aminte niște parlamentari că au și ei niște case și că o să rămână fără chiriași. Mă îndoiesc că au citit când au votat așa ceva. A propus cineva și apoi s-a votat în bloc?”, a mai declarat Otilia Nuțu pentru FANATIK, subliniind că furnizorii nu doar că nu pot să gestioneze un număr atât de mare de declarații pe propria răspundere, dar nu au instrumentele de a le verifica sau de a sancționa abuzurile.

De altfel, președintele AEI, Dumitru Chisăliță, este de părere că legea de plafonare a prețului energiei se va dovedi imposibil de aplicat sau va trebui modificată săptămânal, de fiecare dată când apare câte-o problemă.

„Nici vorbă să vedem această lege în actuala formă aplicată în următorii doi ani. Aceste elemente pe care le vedem acum sunt doar super-vârful icebergului. Sunt mult mai multe lucruri, între 70-80% pe care nici nu am apucat să le discutăm și cu efecte mult mai serioase. Din păcate vom rămâne în această stare de incertitudine în acest domeniu în continuare”, a mai precizat Dumitru Chisăliță pentru FANATIK.