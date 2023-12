Ultima aroganță a lui Dorian Popa: “E încrustat tot în diamante”

Dorian Popa surprinde din nou. La scurt timp după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, dar și după ce în această vară și-a achiziționat un Lamborghini de 300.000 de euro, vloggerul se răsfață cu un nou obiect de lux.

Care este ultima aroganță a lui Dorian Popa. Vloggerul, fascinat de bunul de lux

Dorian Popa și-a îndeplinit încă un moft de curând. Cu aceeași doză de optimism cu care și-a obișnuit admiratorii, chiar dacă ultimele săptămâni i-au pătat imaginea din cauză că a fost prins drogat la volan și îmbrăcat doar într-un halat de baie, vloggerul a arătat tuturor ce obiect scump și-a mai achiziționat.

Artistul și-a făcut un cadou cu ocazia zilei de Moș Nicolae. A renunțat la colierul de aur, cu diamante, pe care îl avea de ceva timp, în favoarea unuia mai gros și mai prețios. Pentru asta a mers la magazinul de bijuterii al Denisei Nechifor, fosta parteneră a lui Adrian Cristea.

”A venit băiețelul (n.r. colierul) nou. A venit și la mine Moș Nicolae, la 4 zile de la ziua în fapt. Colierul vechi pleacă tot către ei, diferența de bani am plătit-o tot prin transfer bancar. Eu am văzut deja lanțul, nu vreau să vă mint, în momentul când am fost să îi facem primirea în țară.

El a trebuit să mai meargă pe la anumite entități ce se ocupă cu certificarea lui în România, deci astăzi nu o să fie prima dată când îl văd. Când am văzut lanțul, trebuie să recunosc că m-am emoționat și i-am mulțumit din suflet Denisei Nechifor pentru că este ceva ce eu nu m-am așteptat să iasă”, a spus Dorian Popa pe youtube.

Faimosul cântăreț și youtuber și-a făcut colierul pe comandă, după bunul plac. ”Este o piesă de artă! De ce? Este făcut pe comandă, exact așa cum l-am visat și mi l-am dorit, făcut manual. (…)”, a mai specificat el.

Dorian Popa a fost prins drogat la volan în noiembrie. Cum se apără

În luna noiembrie, Dorian Popa a uimit multă lume după ce poliția a comunicat că l-a prins conducând sub influența drogurilor și îmbrăcat doar în halat de baie. Ulterior,

Dorian Popa și-a pătat atunci imaginea, deoarece pe conturile sale s-a prezentat mereu ca a fi un tânăr onest și chiar îndemna pe cei din generația lui, și nu numai, să nu consume vreodată droguri. În urma faptei sale, i s-a retras permisul de conducere și s-a ales și cu dosar penal.

”Pentru toți cei care ne-au certat pentru clarificările legate de incidentul cu Dorian Popa, lăsăm mai jos dovada vie (poza) că scenariul anticipat s-a îndeplinit. Azi a fost finalizat și raportul toxicologic realizat de Institutul Național de Medicină Legală iar rezultatul se pare că nu a fost influențat de cursul euro.

S-a confirmat prezența în organism a cannabisului, și nu…nu e de la inhalarea involuntară de la alți fumători (…) P.S.S. Sperăm că pe perioada suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru Dorian Popa să nu cumva să ne întâlinim cu Cheluțu la volan”, au transmis cei de la

În urma transmiterii rezultatului pozitiv și de către INML, și a promis că nu o va mai face. Totodată, a prezentat scuze milioanelor de urmăritori pe care îi are pe rețelele de socializare, mulți dintre ei adolescenți.

”Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atentuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele actiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a spus Dorian Popa.