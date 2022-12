Ultima mărturisire a Andei Călugăreanu. Ce a spus în interviul dat înainte să moară: “Un loc special în inima mea îl ocupă…”

O artistă cum rar există, multilateral dezvoltată, Anda Călugăreanu era vedetă cu două decenii înainte de a fi devenit actriţă profesionistă. În același timp se lansează cu şansonete, cântă la chitară, recită poezie şi muzică. Anda oferă un ultim interviu cu puțin înainte să moară în care face dezvăluiri emoținante despre viață și despre motivul pentru care nu se uită înapoi.

Anda Călugăreanu, ultima mărturisire înainte să moară

Ileana Popovici a realizat un interviu de excepție cu Anda Călugăreanu, prezentat de , în care sunt prezentate mărturii emoționante despre faptul că nu provenea dintr-o familie de artiști.

”Tata era ofiţer de carieră şi nu prea avea ochi pentru îndeletniciri histrionice. Mama, în schimb, era o fire exuberantă, adora teatrul… Botezul pe scenă mi l-a făcut Mircea Crişan, într-un spectacol de varietăţi.

El a zis – Anca Călugăreanu nu se poate, sună rău. Anda să fie, şi Anda a rămas. Da’ de debutat am debutat în clasa a cincea, la Liceul Cantemir, am fost vedeta revistei `Feerie în iarbă`, atunci am avut prima cronică”, povestea Anda Călugăreanu.

Anda Călugăreanu: ”Nici un regizor nu a apelat la mine”

În 1964 a dat examen la Institutul de teatru și a picat, pe motiv că a fost ”neconcordanţă între fizic şi glas”, dar nu s-a lăsat bătută și a fost admisă. Chiar ea spunea că reușita i-a adus cel mai important lucru, acela de a ajunge să-și cunoască propria persoană. A luat şcoala foarte în serios, a devenit şefă de promoţie, cu toate astea, nici un regizor nu a apelat la ea.

Nu a renunțat nici măcar atunci, din contră a încercat de toate, și obsedată să facă bine ceea ce face, a ajuns să fie ceea ce a visat toată viața.

”Lucrul cel mal important pe care mi l-a dat Institutul a fost acela că m-a ajutat să mă cunosc. Să aflu ce pot. Să-mi cunosc limitele. Altminteri, cine știe, aș fi putut să mă supraevaluez.

Era destul de târziu când m-am hotărât să-mi pun ordine cu mine însămi… Aveam o doză de îngrijorare pentru viitor, de responsabilitate faţă de copil (Anda are o fată n.red.)… Dar am luat şcoala foarte în serios. Am fost şefă de promoţie, cu excepţional… De când am terminat Institutul, nici un regizor nu a apelat la mine. Dar nici nu am stat degeaba… N-am stricat nimic din ceea ce am luat în mâni.

Eu am încercat de toate, poate că nu e calea cea mai potrivită. Nu știu exact ce înseamnă ambiția, nici nu cred că sunt o ambițioasă, dar sunt tot timpul obsedată de asta: să fac bine ceea ce fac”, a mai adăugat Anda.

Filă de poveste din cartea Andei Călugăreanu

Cum nicio persoană nu are o viață perfectă, , îndrăgostit de o altă femeie, Vasilica Tastaman, a fost unul dintre cele mai grele încercări.

După o perioadă apare Alexandru Medeleanu în viața ei, cu care se căsătoreşte în 1986.

La șase ani de la nuntă, după un turneu în Israel într-un turneu cu Stela Popescu şi Alexandru Arşinel, Anda îi mărturisește soțului că nu se simte bine.

”Au stat acolo timp de zece zile. Când s-a întors, m-am dus s-o iau de la aeroport. Mi-a zis doar atât – Tati, nu mă simt deloc bine…”, povestea Alexandru Medeleanu.

Soțul Andei continuă seria dezvăluirilor: ”Am ajuns acasă şi tot rău îi era… Medicul m-a chemat doar pe mine a doua zi. Mi-a zis că are o pată pe plămân de mărimea unei monezi de 5 lei… Abia în Grecia, unde am ajuns într-un final, când ea începuse să aibă dureri tot mai mari, mi s-a spus că are cancer. Ea a ştiut tot timpul că este grav bolnavă, deşi nu i-am zis exact ce are.

La un moment dat, cedând nervos de pe urma suferințelor îngrozitoare pe care era silită să le îndure, a încercat să se sinucidă. Şi-a vârât o batistă în gură, sperând că va reuși să se sufoce. Am reuşit s-o salvăm…

La 14 august 1992, medicul ei ne-a recomandat să mai facem o radiografie la plămân. Am făcut-o şi ne-a dat verdictul -Dacă mai rezistăm patru zile, gata, am scăpat! – A doua zi, la ora 5 dimineaţa, Anda a murit”, mai spunea Alexandru Medeleanu.

, poate, într-o lume mai bună.