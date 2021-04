Ultimele imagini cu Simion Pop în viață! Ce a făcut cu câteva ore înainte să moară

Avem ultimele imagini cu Simion Pop înainte să moară! Cântărețul de muzică populară a încetat din viață la 82 de ani, la doar câteva ore după ce a cântat în emisiunea “Matinali și populari”, difuzată la Etno TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmbrăcat la “patru ace”, zâmbitor și pus pe șotii, Simion Pop nu a dat semne că s-ar simți rău. A cântat împreună cu Marieta Poenaru, artista alături de care a trăit o intensă poveste de dragoste cu năbădăi de-a lungul anilor, a făcut glume cu prezentatorii emisiunii și nimic nu prevestea moartea sa, anunțată câteva ore mai târziu.

FANATIK.RO vă prezintă ultimele imagini cu artistul Simion Pop, într-o emisiune tv, unde a apărut cu doar câteva ore înainte să înceteze din viață. Îmbrăcat într-un costum vișiniu, cu pălărie neagră pe cap, cântărețul Simion Pop a avut o apariție agreabilă la Etno TV, așa cum și-a obișnuit fanii. A cântat, a glumit și a complimentat-o pe Marieta Poenaru, una dintre marile lui iubiri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul Simion Pop a apărut la TV, cu câteva ore înainte să moară

Conform surselor noastre, artistul de muzică populară s-a simțit bine pe parcursul apariției la Etno TV, ba chiar a reușit să descrețească frunțile multor invitați prezenți în platoul emisiunii “Matinali și populari”.

Câteva ore mai târziu, anunțul morții sale i-a surprins pe toți cei care-l cunoșteau, și asta pentru că, în ciuda vârstei sale și a problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Simion Pop afișa mereu o atitudine pozitivă și vorbea deschis despre reîncarnare, idee mistică în care credea cu convingere.

ADVERTISEMENT

Simion Pop credea în reîncarnare

“Cred neapărat (n.r. în viața e după moarte). Eu sunt o reîncarcarnare fără de seamă. M-am reîncarnat la 25 iunie, 1938, lângă Cetatea Ciceului, și am venit pe lume cu un scop, cum are fiecare dintre noi. Drept pentru care tot ce mi s-a întâmplat, tot ce mi-am dorit de mic… Am fost foarte bolnăvicior, am venit pe această lume cu niște boli groaznice, boli de stomac, am făcut hepatită, am făcut tot ce era de făcut până la vârsta de 7, 8 ani. (…)

Am avut o viață anterioraă foarte plină și foarte interesantă. Am fost o personalitate, pentru că moștenesc din alte vieți niște lucruri. Ce moștenim din alte vieți este o zeste incomensurabilă. În sensul că dacă ai fost ceva în altă viață, reușești tot ce îți pui în gând în această viață, care poate să fie ultima reîncarare dacă ai evoluat suficient spiritual. Dacă te-ai înălțat suficient spiritual.”, povestea Simion Pop, la începutul anului, în emisiunea Folclorul sub lupă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simion Pop s-a luptat ani de zile cu nemilosul cancer. A descoperit boala târziu, în stadiul trei, iar pentru a se vindeca a mers până în India. A urmat un tratament naturist, s-a apropiat de Divinitate și spune că a înțeles viața altfel. Avea 50 de ani atunci, iar faptul că s-a vindecat l-a făcut să-și întoarcă privirea către Dumnezeu.

În 2012 a ajuns în publicațiile din România, după ce s-a trezit într-un triunghi amoros, în care era disputat de două femei. Pe de-o parte se afla Marieta Poenaru, alături de care a trăit aproape 20 de ani, iar pe de alta – cântăreața de muzică populară Ana Hossu, de care se declara îndrăgostit. Cea care nu l-a părăsit însă până în ultima clipă a fost Marieta Poenaru, alături de care Simion Pop a trăit ultimele ore din viață.

ADVERTISEMENT