Ultimul gest romantic făcut de Cătălin Bordea pentru Livia înainte de a fi părăsit pentru pentru Spike: ”Evaziune sentimentală”

Cătălin Bordea, declarații incendiare despre ultimele luni dinainte de a fi părăsit pentru cel mai bun prieten al său. Comediantul și-a pus inima pe tavă în fața Liviei, care a trecut brusc de la a fi „minunea frumoasă” la „aia care a plecat”.

Cum s-au împărțit prietenii după ce Livia l-a părăsit pe Cătălin Bordea și s-a afișat cu Spike

Cătălin Bordea a fost, fără o numire oficială, cel mai compătimiți bărbat al anului 2023. Îndrăgostitul incurabil al showbizului românesc a divorțat de femeia pe care o diviniza, cu care avea o relație de mai bine de un deceniu și cu care în anul 2019 s-a căsătorit religios, într-un decor de basm.

ADVERTISEMENT

Dar asta nu a fost cea mai mare lovitură primită, căci după ce a depus tot efortul pentru a o înțelege și pentru a-și repara căsnicia, apelând la terapie, juratul de la iUmor a aflat din presă că

Spike a fost omul despre care Cătălin Bordea spunea că i-a fost ca un frate și pe care l-a ajutat oricând a avut nevoie, ca mai apoi să vadă

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui Bordea despre subiect au fost făcute, cumva, pe bucăți. Nu și-a dorit să arunce cu noroi, deși i-au mai scăpat câteva săgeți și chiar i-a luat înapoi Liviei bolidul de lux dăruit din dragoste, al cărui credit îl plătea chiar și după trădare.

„Aia a plecat”

Așa se face, invitat în emisiunea , împreună cu Nelu Cortea și Radu Bucălae, comediantului i-au mai scăpat câteva afirmații despre căsnicia încheiată.

ADVERTISEMENT

Vorbind despre strânsa prietenie cu cei doi colegi de breaslă, juratul de la iUmor a amintit și că ambii sunt la fel de importanți pentru el, căci, la un moment dat, s-au și înrudit: „I-am botezat copilul lui Cortea. I-am cununat pe Bucălae și pe Alexandra….”.

Radu Bucălae, însă, a avut o curiozitate ce l-a aprins puțin pe Cătălin Bordea. Mai exact, acesta s-a întrebat dacă, ținând cont că între nași a intervenit divorțul, îi mai sunt părinți spirituali: „Bă, dar se mai pune?”.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost momentul în care s-a observat cum l-a schimbat pe comediant divorțul și loviturile primite ulterior. Căci, de la „minunea mea frumoasă”, așa cum o numea public pe fosta soție, în descrierea unor postări ce încă sunt disponibile pe Facebook, a trecut la „aia”.

„Cum, bă? Dar eu sunt nașul tău. Și aia e nașa ta. Nu poți să iei dreptul. Te duci, le dai un ban. Mi-ai pupat mâna, nesimțitule”, a sărit Cătălin Bordea să-și apare statutul de naș.

Cătălin Bordea a asociat căsnicia cu o afacere

În discuție a intervenit și Nelu Cortea, care a dezvăluit că încă păstrează legătura cu Livia. Și asta pentru că fosta soție a prietenului tău îl mai vizitează pe Amun. „Cătăline, la copiii mei, că mi-a botezat unul din copii, mai vine, se mai joacă. La nevasta ta mai vine?”.

„Eu vorbesc serios, în situația asta, cine sunt nașii mei?”, a replicat Radu Bucălae, ceea ce l-a făcut pe Cătălin Bordea să asocieze căsnicia și nășitul cu o firmă. În timp ce unul dintre asociați a plecat, după niște activități ilegale, el a rămas. De altfel, a dat de înțeles că este dispus să iubească din nou și să-i aducă finului său o altă nașă.

E important de spus și că taberele au fost împărțite, căci Radu Bucălae a ales de partea cui să rămână după scandalul uriaș. „Nașii se anulează în momentul în care ei doi, mirele și mireasa se despart. Dar cât mirele și mireasa există, pupatul de mână există. Tu ai ales, gata. Eu sunt nașul tău. Nu s-a despărțit firma.

Noi suntem asociații care au împărțit niște bani. Dar firma merge. Unul dintre asociați a făcut evaziune sentimentală. Eu acum sunt asociat unic. Aia a făcut evaziune sentimentală, a plecat. Un singur cadou la naș. Momentan sunt unic… depinde ce dă…”, i-a spus Cătălin Bordea.

Gestul romantic făcut pentru Livia înainte de a fi părăsit

Totodată, Cătălin Bordea a subliniat în cadrul apariției că ultima relație a fost și singura în care o femeie s-a dezis de el: „Eu eram mega șmecher înainte de a nu mai fi. Înainte era de comun acord”.

Însă, pe vremea în care credea că el și Livia vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți, era un romantic incurabil. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat, după cum a subliniat Nelu Cortea: „A fost foarte romantic. Acum nu mai e”.

Juratul de la iUmor chiar a ținut să povestească ultimul gest de iubire absolută pe care l-a făcut pentru Livia, înainte de a li se destrăma căsnicia, menționând, de asemenea, că așteaptă ca cineva să trezească din nou această latură a sa.

„Eu sunt un romantic adormit, am nevoie doar de o femeie care să trezească celula adormită. Dacă stai pe plajă, ca femeie, eu îți trimit cârtițe să te poarte până unde o să-ți proiectez eu cât de frumoasă ești. Din pescăruși îți proiectez.

Ultimul cadou romantic pe care l-am făcut a fost pentru fosta. Am făcut un album, am luat niște poze care nu erau publicate pe Instagram și așa, instantanee, când dormea, când gătea, când nu știu ce… Și la fiecare am scris câte o calitate pentru care eu o iubeam. Și de ziua ei… Nu mă luați ca pe un caz social”, a povestit Cătălin Bordea, ușor nostalgic.

Cătălin Bordea, la un pas să fie omorât în bătaie de propriul unchi

Despărțirea de Livia nu a fost, totuși, cea mai neagră perioadă din viața lui Cătălin Bordea. Încă din copilărie, vedeta pusă mereu pe glume a suferit mai multe traume. Părăsit de tată, cu mama plecată și crescut de bunică, el s-a confruntat și cu furia altor rude.

Nelu Cortea a povestit un episod șocant din punctul său de vedere, în care prietenul său era pe punctul de a fi omorât în bătaie de un unchi căruia îi furase mai multe CD-uri, pe care le-a vândut în schimbul unor haine.

„El are un sezon întreg. N-avea nici măcar priză. M-am întâlnit cu unchi-su` în Amsterdam, zicea, ‘Îl băteam, i-am dat cu pumni în gură’. Zicea foarte lejer. Zicea, ‘I-am dat și un picior în cap. Mi-a furat CD-ul, să-și ia o bluză’. Ca să-ți dai seama cât de mică e chestia asta, prin ce a trecut el, el a trecut peste chestia asta”, a dezvăluit Nelu Cortea.

Povestea a fost confirmată și continuată de Cătălin Bordea, care a trecut peste ceea ce s-a întâmplat, considerând chiar că nu a fost atât de grav. „În ziua aia am fugit de acasă. Eram sigur că mă omoară. Pentru că trebuia să coboare 10 etaje. El s-a uitat și în celelalte CD-uri, din 20 mai avea două.

Nu eram la primul meu… I-am luat aproape toate CD-urile. Și era să mă omoare. Dacă mă prindea în ziua aia, mă bătea până mă omora”, a completat Cătălin Bordea.

„Mi-am luat țepe”

Iar comediantul nu a îndurat doar pe plan sentimental, ci și financiar. Cătălin Bordea a dezvăluit că a rămas fără mii de euro după un spectacol ținut cu sala plină, după ce organizatorul a fugit, pur și simplu, cu banii.

„Mi-am luat țepe. Am făcut spectacol la Suceava, era plin și după a plecat omul cu banii. Câteva mii de euro s-au dus. Eu am recuperat o parte, că a băut cu mine”, a mărturisit Cătălin Bordea.