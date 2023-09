Un actor celebru, la un pas de moarte după divorțul recent: ”Mi-a apărut în fața ochilor Szobi Cseh”

Actorul Ovidiu Niculescu recunoaște că, în România, trebuie să-ți asumi sărăcia dacă decizi să urmezi o carieră artistică. Aflăm, de asemenea, cărui monstru sacru al cinematografiei româneșți i-a ‘suflat’ un rol.

Ovidiu Niculescu, despre plusurile și minusurile meseriei de artist

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actorul Ovidiu Niculescu ne spune ce trebuie să-ți asumi dacă vrei să ajungi actor în România. Aflăm cum a obținut un rol pregătit special pentru Gheorghe Dinică și ce a însemnat pentru el această experiență.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul actor, cântăreț și fost prezentator tv spune că a moștenit de la mama lui dragostea pentru actorie și că gemenii Fratelli l-au dus la primul cerc de teatru. Ovidiu Niculescu își aduce aminte de cumplitul accident de motor pe care l-a avut acum câțiva ani și mărturisește că singura greșeală pe care ar evita-o acum ar fi întâlnirea cu alcoolul.

Ovidiu Niculescu: “M-am simțit ca un star american”

Ovidiu Niculescu se declară un actor nativ. De mic copil i-a plăcut să facă lumea să râdă, să fie în centrul atenției și să cânte. De la mama sa a moștenit talentul de a fi actor și tot ea l-a învățat primele poezii. A ajuns total întâmplător la un cerc de teatru, dus de gemenii Popescu (Fratelli) și atunci s-a îndrăgostit iremediabil de actorie.

ADVERTISEMENT

“În primul rând vorbim de o chestie moștenită. Mama este o mare actriță care nu a ajuns să profeseze, din varii motive. Până la urmă meseriile artistice te aleg ele pe tine. Eu nu m-am gândit niciodată că o să dau la teatru, dar la 14 ani am ajuns la teatrul ‘Podul’.

Mă pregăteam pentru arhitectură dar am intrat la teatru și viața mea s-a schimbat total. Inițial, eu și fratele meu ne pregătisem pentru matematică, ce nu avea nicio legătură cu partea artistică. Într-o zi mergeam cu troleibuzul 90 să-mi iau teniși de la Cocorul și m-am întâlnit cu doi prieteni foarte buni. Mi-au spus să vin la un cerc de teatru și acela a fost primul meu contact cu această lume. M-am îndrăgostit imediat. Prima mea poezie recitată a fost ‘Balada chiriașului grăbit’ care mi-a și ‘pecetluit’ viața”, spune Ovidiu Niculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Niculescu: “M-am simțit ca un star american”

Cunoscut mai ales pentru rolul ‘Leon Negrescu’, din ‘Totul e tăcere’, Ovidiu Niculescu recunoaște că rolul nu era pentru el ci pentru Gheorghe Dinică. Își amintește cum l-a ‘păcălit’ să-l lase să dea proba pentru acest rol.

“Îmi aduc aminte cum am luat rolul lui ‘Leon Negrescu’. Nu era pentru mine și Nae Caranfil îmi pregătise altceva. Când am citit, însă, scenariul, am simțit că personajul Leon îmi aparține. Am vorbit cu o machioză, m-a făcut mai bătrân și am dat proba.

A mai participat și Dinică, dar Nae a avut încredere și astfel mi-a dat rolul vieții mele. În prima zi am avut niște emoții mari, dar până la urmă le-am depășit. A fost cea mai frumoasă experiență a mea și m-am simțit ca un star american lucrând cu Scorsese. Nae m-a pus să mă îngraș 25 de kilograme pentru acest rol”, dezvăluie actorul Ovidiu Niculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“În viața reală sunt destul de ‘handicapat’ dar pe scenă sunt eu însumi”

Elevul profesorului , Ovidiu Niculescu recunoaște că a învățat, de la maestru, că meseria de actor este ceva ce studiezi toată viața. Din anul întâi de facultate a avut șansa să joace în teatre profesioniste și așa a ajuns să-i cunoască pe monștri sacrii ai artei românești.

“Dacă stai lângă Florin Zamfirescu înveți de toate. Este un spirit viu. El m-a învățat că actoria este un mod de a gândi, că nu e de ajuns să înveți un text, trebuie să ai și anvergură. M-a învățat să nu fiu civil în ceea ce privește relația cu meseria și să-mi dezvolt, toată viața, carisma personală.

Meseria de actor este ceva ce studiezi toată viață, este o călătorie inițiatică. Cu cât faci mai mult meseria asta se dezvoltă empatia. La 50 de ani câți fac, am început să plâng la filme. Fac 25 de ani de meserie și asta este a doua natură. În viață reală sunt destul de ‘handicapat’, dar pe scenă, indiferent de ce fac, mă simt eu însumi”, mărturisește cunoscutul actor.

“Eu sunt oaia neagră“

Ovidiu Niculescu își aduce aminte cât de tare s-a distrat filmând la serialul ‘Strada Speranței’. Mărturisește că nu ai cum să nu râzi când este acolo, o prietenă și un om extraordinar. A fost o experiență fantastică care le-a dat speranțe actorilor, mai ales că era încă pandemie.

“Dacă o întrebi pe mama, în copilărie am făcut toate tâmpeniile. Orice artist are un surplus de energie așa că eram foarte jucăuș, veneam târziu acasă. Am un frate mai mare care acum este profesor de fizică atomică în America.

Eu sunt ‘oaia neagră’, cel mai mic. Pe fratele meu îl puneai într-un colț și creșteau păianjenii pe el, iar pe mine trebuiau să mă țină permanent de încheietura mâinii să nu fug. Am fost pasionat, de mic, să aduc zâmbetul pe față oamenilor. Mama e așa, pe ea am moștenit-o. Am ajuns unde am ajuns și pentru că nu m-am uitat în stânga și-n dreapta și nu am refuzat nimic”, declară Ovidiu Niculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Ca actor în România trebuie să-ți asumi sărăcia”

Ovidiu Niculescu este atât actor cât și cântăreț. Ca actor, și-a dobândit notorietatea odată cu rolul Leon Negrescu din filmul lui Nae Caranfil ‘Totul e tăcere’. Are o formație, White Mahala, unde activează ca vocalist și textier. În prezent joacă la Teatrul Mic din București.

“Mi-a plăcut să fiu independent, să plec devreme de acasă. Primii bani i-am cheltuit pe chirie, mi se părea o rușine să trăiesc pe banii părinților. Nu am fost legat de zona materială însă. Când m-am apucat de actorie mi-am dat seama că orice ban în plus este un bonus.

Înainte de toate, ca actor în România trebuie să-ți asumi sărăcia. Am încercat să nu mai depind de nimeni, am fost să dau probe, nu am făcut parte din găști ca să dorm cu capul liniștit pe pernă”, declară actorul Ovidiu Niculescu.

“Ei m-au adus cu picioarele pe pământ”

Actorul Ovidiu Niculescu are doi copii, pe Mateea și Petru. Este foarte mândru de ei și recunoaște că fata i-a moștenit talentul. Spune despre el că este un tată îngrozitor și că Petru, fiul sau, este mult mai matur decât el.

“Petru și Mateea fac ce vor din mine și cred că sunt un tată îngrozitor. Nu sunt un exemplu bun, mereu m-am purtat cu ei ca și cum ar fi prietenii mei. Petru, de exemplu, este mult mai matur decât voi fi eu vreodată. Mateea îmi moștenește talentul și nu cred că are șansa să ‘scape’ de lumea asta. Sunt foarte mândru de ei, încerc să-i și protejez. Sunt îngerii mei, iar fii-mea este singura femeie căreia nu îi pot rezista.

Am învățat de la ei ce înseamnă atenție, m-au învățat tot în ceea ce privește familia. Până la 40 de ani am fost ca un armăsar sălbatic, iar ei m-au adus cu picioarele pe pământ. În fiecare zi mă învață să devin mai uman. Mi-a fost greu să țin cele două căsnicii. Primii 2 ani e frumos lângă un actor, dar după aia se strică”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Ovidiu Niculescu.

“Am avut un accident de motor, foarte grav”

Ovidiu Niculescu a fost la un pas să-și piardă viață într-un accident de motocicletă, acum câțiva ani. “Acum câțiva ani am avut un an foarte greu, înainte de pandemie s-a întâmplat. Am avut un accident de motor, foarte grav, am reușit să scap cu viață, dar am fost lovit tare. Când am fost aruncat în aer mi-a apărut în fața ochilor Szobi Cseh și l-am ‘auzit’ ce spunea la antrenamente, să bag capul în piept.

Asta am făcut, am căzut direct pe spate, am avut piciorul praf 6 luni. După ce am început să merg din nou a venit pandemia. Eram singur, divorțasem de curând, dar am reușit să trec perioada cu un fel de smerenie. Când stai cu adevărat singur începi să te uiți altfel în oglindă și ea nu știe să mintă. A fost un an greu și încă mai trag ponoasele, dar cerul mi-a mai dat o șansă”, declară actorul Ovidiu Niculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Singura greșeală pe care n-aș mai repeta-o este alcoolul”

De mic a reușit să joace în teatre profesioniste. Acolo i-a cunoscut pe toți marii actori ai României iar ei l-au considerat un fel de ‘copil’ de suflet. Ovidiu Niculescu își aduce aminte serile petrecute alături de Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică și ne spune cum a învățat să se ferească de excese.

“Dacă ar fi s-o iau de la început, singura greșeală pe care n-aș mai repeta-o este alcoolul (râde, n. red.). La 18 ani am cunoscut niște oameni fantastici. Alexandru Repan m-a luat să joc la Nottara, în ‘Azilul de noapte’, și așa am ajuns să-i cunosc pe toți.

Iordache, Dinică, am devenit un fel de ‘copilul’ lor de suflet. Nea Gigi Dinică mă punea să cânt. Am avut șansa să stau cu ei, uniți la un pahar de șpriț. Dar, încet-încet, au început să dispară și asta m-a făcut să mă îndepărtez de excese”, declară Ovidiu Niculescu, în exclusivitate pentru FANATIK.