Dieta cu care Monica Anghel a slăbit peste 43 de kg. A renunțat la un aliment banal

Monica Anghel a reușit să slăbească 43 de kilograme cu o dietă. Vedeta a fost nevoită să renunțe la un aliment banal, care avea să îi schimbe viața complet. Cât cântărește acum și care este secretul siluetei sale?

Dieta cu care Monica Anghel a slăbit peste 43 de kg

Monica Anghel are 52 de ani însă nu își arată deloc vârsta. Vedeta are grijă să se mențină în formă, însă a dus o luptă destul de grea cu kilogramele în plus. Ambiția este cuvântul cheie, pentru că în final, aceasta a reușit să ajungă la o greutate optimă.

Într-un interviu acordat pentru viva.ro. vedeta a dezvăluit că în șase ani de zile a reușit să slăbească 43 de kilograme. Acum doar se menține, se cântărește în fiecare zi și are între 57 și 58 de kilograme.

Pe de altă parte, în această dietă a fost nevoită să renunțe la un aliment cât se poate de banal. Este vorba despre zahăr, pe care nici măcar în cafeaua de dimineață nu și-l mai pune. ”De șase ani de zile și până acum am slăbit 43 de kilograme și mă mențin. Mă cântăresc în fiecare zi.

Azi dimineață aveam 58 de kilograme. Asta zic, că am între 57 și 58 de kilograme. (…) Am renunțat total la zahăr și la tot ce conține zahăr”, a povestit ea, în interviu acordat pentru .

Și totuși cum rezistă tentației? Foarte rar vedeta mănâncă ceva dulce atunci când e invitată să guste. În rest, când îi este poftă mănâncă fructe. De asemenea, aceasta are grijă foarte mult la cantitatea pe care o consumă.

Dincolo de zahăr, Monica Anghel a mai renunțat în dietă și la alimentele procesate. Mănâncă un mezel doar de poftă și niciodată mai mult decât o feliuță pentru că ajunge să se simtă rău. Și totuși ce dietă ține vedeta?

Ce mânâncă vedeta în fiecare zi

Vedeta mănâncă de toate, însă are grijă la combinații. Consumă carbohidrați, își face pâine acasă și de asemena, consumă și iaurt și ovăz. Adoră carnea la grătar, salatele, dar și ciorbele și legumele.

De asemenea, Monica Anghel are doar două mese pe zi, la prânz și spre lăsarea serii. În tot acest drum însă nu a fost singură, ci alături de o nutriționistă. Aceasta o ajută cu sfaturi în dietă, care se pare că au dat roade.

”Mănânc de toate: grătar cu salată, ciorbă cu carne, ciorbă de legume, mănânc spanac, mănânc, nu stau nemâncată. Doar că am grijă ce mănânc. În principiu, mănânc doar de două ori pe zi, o masă la 12 și una la 18. Evident că nu fac lucrurile acestea de capul meu.

De trei ani lucrez cu doamna doctor …, care este nutriționista mea de la Brașov. O dată pe an merg la Brașov și merg la detox și îmi fac tot ce am nevoie. , să fiu sănătoasă pentru membri familiei mele”, a mai adăugat ea.