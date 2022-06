Un actor dintr-un celebru serial difuzat de PRO TV a murit de COVID. Decesul lui a fost ţinut secret până acum

Este doliu în lumea filmului după ce s-a aflat că Brad Johnson, actorul dintr-un celebru serial difuzat de Pro TV a murit în urmă cu trei luni.

A murit Brad Johnos, actor într-un serial celebru difuzat de Pro TV. Decesul a fost ținut secret timp de trei luni

Brad Johnson s-a stins din viață pe 18 februarie 2022, după ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta se afla în Fort Worth, Texas, iar anunțul a fost făcut abia acum de către reprezentanta lui, Linda McAlister.

ADVERTISEMENT

Ea nu a explicat și motivul pentru care moartea actorului a fost ținută ascunsă timp de trei luni. Brad Johnson a lăsat în urmă o soție și opt copi.

„Brad a fost un adevărat om renascentist. Deși a fost luat prea devreme, a trăit viața la maxim și și-a învățat copiii să facă același lucru.

ADVERTISEMENT

Lui Brad i-a plăcut foarte mult să îmbunătățească și să pună în valoare pământul, într-un mod care a menținut și a respectat frumusețea naturală a acestuia.

S-a simțit întotdeauna cel mai bine acasă în aer liber, iar pasiunea lui pentru pământ a făcut acest lucru evident”, a spus familia în necrologul actorului, conform presei din SUA.

ADVERTISEMENT

Brad Jonson s-a născut pe 24 octombrie și era originar din Arizona. Înainte de a cunoaște succesul la Hollywood, actorul a lucrat pentru Marlboro, unde a jucat în mai multe reclame ale celebrului brand de țigări.

De asemenea, în aceeași perioadă el a fost și imaginea Calvin Klein. Cariera sa în cinematografie a debutat în anul 1986, odată cu apariția

ADVERTISEMENT

A devenit celebru după rolul din Melrose Place, serial difuzat cu ani în urmă de Pro TV, care s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului din ţara noastră.

ADVERTISEMENT

Trei ani mai târziu, actorul a apărut în Always, o dramă semnată de Steven Spielberg. De asemenea, el a mai jucat în Flight of the Intruder, Rough Riders, precum și în seria de filme Left Behind.