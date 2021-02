Un an de la primul caz de Covid-19 din România. Care a fost cel mai norocos judeţ

La fix 365 de zile de când România a înregistrat primul caz de Covid-19, tragem linie și vedem care este cel mai norocos județ din țară. Concret, îți spunem care sunt locurile care au fost ferite cel mai mult de infectările cu noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evident, la polul opus se află București, urmat de județele Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Vezi aici și orașul unde s-a murit cel mai mult din cauza infecției cu Sars-CoV-2.

Într-un an de pandemie, pe teritoriul României au fost confirmate 795.732 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19. Țara noastră se află pe locul 25 la nivel mondial și pe 12 la nivel european, chiar în spatele Portugaliei. Autoritățile au făcut tot ce au putut pentru a gestiona pandemia, iar anumite locuri din România au reușit să scape cu un număr redus de cazuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Județul din România cu cele mai multe cazuri după un an de pandemie

Trebuie explicat din start că s-a semnalat o discrepanță uriașă între numărul de cazuri descoperite în mediul urban, față de mediul rural.

Un exemplu elocvent s-a înregistrat și în ultima perioadă. Distribuția cazurilor din intervalul 8 – 21 februarie a fost asemănătoare cu cea a cazurilor înregistrate în perioada 25 ianuarie – 7 februarie, și anume peste 70% din cazuri s-au regăsit în zonele urbane.

ADVERTISEMENT

Județul cu cele mai puține cazuri de coronavirus

Primul caz de coronavirus a fost depistat în județul Gorj, comuna Prigoria. Era o zi confuză de 26 de februarie când virusul își arăta pentru prima dată colții și pe teritoriul României. Au urmat clipe de groază, panică, stres și anxietate. Țara noastră a fost aruncată într-un război total împotriva unui inamic apărut subit în viețile tuturor.

Din păcate, până la această oră, 20.233 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Vezi AICI un interviu exclusiv cu italianul care a adus COVID-19 în România

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Județul cu cei mai puțini locuitori a avut și cele mai puține cazuri

Județul Covasna este „campionul” după 1 an de pandemie. Aici s-au înregistrat doar 5910 cazuri de Covid-19. Trebuie precizat din start că în Covasna trăiesc cei mai puțini locuitori din România – aproximativ 210.000. Doar Tulcea mai are sub 250 de mii de cetățeni, conform ultimului recensământ. Covasna se află în sud-estul Transilvaniei, în zona centrală a României. Reședința este municipiul Sfântu Gheorghe.

Cele mai puține cazuri după 365 de zile de pandemie: Covasna – 5910, Mehedinți – 6004, Harghita – 6204, Tulcea – 6395, Gorj – 6773, Călărăși – 7579, Giurgiu – 7760.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unul din județele norocoase dacă ne raportăm la numărul de locuitori este Buzău. Aici trăiesc aproximativ 470.000 de locuitori, iar infectările au fost ținute sub control – doar 9520 de persoane s-au îmbolnăvit de la începutul pandemiei. De asemenea, Botoșani și Olt, au avut în jur de 10 mii de cazuri, deși în aceste județe trăiesc peste 400 de mii de persoane.

365 de zile pandemie. 85% dintre victime au peste 60 de ani

Conform raportului INSP, o medie de 1 din 62 din totalul cazurilor a fost înregistrat la personalul medical. Totodată, în analiza prezentată se remarcă faptul că 85.3% din decese au fost la persoane peste 60 ani.

ADVERTISEMENT

95.2% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate asociată

Un alt detaliu privind primul an de pandemie scoate în evidență faptul că 60% din decese s-au înregistrat în rândul bărbaților.

„Îmi amintesc fiecare zi și mă gândeam că e un an de zile cât zece. Vă aduceți aminte, erau zile cu foarte multe cazuri. În institut am avut momente în care aveam peste 300 de prezentări de pacienți cu SARS-CoV-2 într-o zi”, a transmis purtătorul de cuvânt al Institutului “Matei Balș”, conform Protv.

ADVERTISEMENT

„O provocare cum probabil nu a avut nimeni în viață și nimeni nu se gândea la începutul anului 2020 că o să dureze atât de mult. Trebuie să luăm în calcul că, la un moment dat, o infecție ar putea să ajungă să se transmită ușor. Și, într-adevăr, pandemia – nu doar în România – ne-a arătat că nu eram pregătiți pentru asemenea situații,” a adăugat medicul Adrian Marinescu.