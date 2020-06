Un bărbat a înjunghiat mai multe persoane în Scoţia: sunt cel puţin trei morţi. Polițiști înarmați păzesc strada

Trei persoane și-au pierdut viața după ce au fost înjunghiate în centrul orașului Glasgow, în Scoția.

Potrivit martorilor, atacul a avut loc în apropierea unui hotel cunoscut din oraș. Atacatorul a fost împușcat și ucis de către polițiști.

De asemenea, un polițist a fost înjunghiat în timp ce-l confrunta pe autorul atacului. În continuare, polițiști înarmați păzesc zona atacului.

Autoritățile locale susțin că zona a devenit sigură, fiind vorba de West George Street, zona din fața hotelului Park Inn.

Reprezentanții guvernului sunt bulversați de cele întâmplate, însă nu au catalogat oficial atacul drept unul terorist.

În schimb, atacul a fost numit „un incident major”, până când se vor cunoaște mai multe detalii despre motive. Martorul Craig Milroy a mărturisit că a văzut patru bărbați duși cu Ambulanța.

