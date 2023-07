Un bucătar riscă 9 ani de închisoare din cauza unui fel de mâncare. Ce a gătit: “Are un gust asemănător puiului”

Un bucătar riscă nouă ani de închisoare din cauza felului de mâncare pe care l-a gătit. Iată ce a făcut bărbatul pe grătar!

Un bucătar riscă 9 ani de închisoare. Ce a gătit

Bărbatul, originar din Mexic, a pus pe grătar un crocodil! Regio Parrillero are un cont de TikTok foarte urmărit, acolo unde a postat și rețeta sa.

Bărbatul a spus pe contul său că folosită de el nu este pe cale de dispariție. Mai mult, bucătarul spune că animalul este pentru a fi mâncat de oameni.

Bucătarul a asemănat gustul cărnii cu cea de pui, argumentând că are o culoare albă frumoasă și gustoasă. Pentru a-l mânca, bucătarul a asezonat foarte bine carnea de crocodil. Apoi, el a pus animalul întreg pe grătar, și după a tăiat carnea și a pus-o în tacos.

Ce spune bucătarul în apărarea sa

„Acest crocodil nu este pe cale de dispariție, provine din Tabasco. Carnea sa este destinată consumului uman. În multe părți din Mexic și în alte părți din Statele Unite, consumul de crocodil este foarte obișnuit, fie că este prăjit sau afumat.

După cum puteți vedea, are o carne albă și foarte fragedă, care îmi amintește de textura unui file de pește.

Are un gust asemănător cu cel al puiului, dar cu o textură diferită. Am făcut niște taco pentru a-l încerca și am sigilat restul în vid”, a spus el, potrivit

Codul Penal Federal din Mexic spune că “o persoană care amenință biodiversitatea și ucide un crocodil poate fi condamnată la nouă ani de închisoare”.

Așa că celebrul bucătar de pe TikTok pentru acest fel de mâncare. Conform unei organizații caritabile pentru protejarea animalelor, animalul gătit de bucătar pare a fi un un crocodil Morelet, o specie protejată în Mexic.