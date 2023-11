Un club de tradiție, resuscitat de Marian Iancu: „Promovează în trei ani! Are peste 100 de milioane avere”

În stilul caracteristic, Mitică Dragomir a remarcat că Poli Timișoara se va întoarce în cel mult trei ani în prima ligă din România, din clipa în care milionarul va decide să devină acționar pe Bega. Într-o discuție cu Horia Ivanovici, în studioul MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Oracolul Fanatik a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marian Iancu.

Revenirea lui Marian Iancu la Poli Timișoara îl entuziasmează pe Mitică Dragomir

pe care i-a avut fotbalul românesc, am lucrat cu el. În afara faptului că este tobă de carte, e un om priceput la activitatea asta. Iancu stă pe vreo 50 de milioane, dacă nu i-a furat între timp? E titan! Om care a plătit 200 de milioane partea lui, înseamnă că a avut bani, dacă nu-i mai are, treaba lui”, a declarat Mitică Dragomir.

Mai mult, Mitică Dragomir a făcut un ”pariu inedit” cu Horia Ivanovici, pe ”un Maybach” sau pe o ”ladă de apă”, că Poli Timișoara va promova în cel mult trei ani. ”E conducător! Enciclopedie, se pricepe. Nu-i sufli în ciorbă lui Iancu. Ho ho ho! Dacă se duce în joc de gleznă intră în prima ligă. Îi trebuie un milion pe an.

Dacă nu e în trei ani în prima ligă fac pariu cu tine pe ce vrei”, a bravat Mitică Dragomir. ”Pe un Maybach!”, a replicat Horia Ivanovici. Mai în glumă, mai în serios, Dragomir a dat înapoi și a scăzut ”puțin” miza. ”Nu îl mai am, pe o ladă de apă. Dacă se duce, în trei ani e în prima ligă. Are și personalitate, se vede cum vorbește tip citit”, a replicat Mitică Dragomir.

În concluzie, Oracolul Fanatik s-a ”supărat” pe primarul din Timișoara, Dominic Fritz, pentru că nu este mai implicat în viața Politehnicii Timișoara. , primarul ăsta care o fi, că nu știu cine-i, mă cum vede el Timișoara asta fără nicio echipă. Care are peste 400.000 de suflete? Când eu am fost la Timișoara și am jucat cu 35.000 în tribună? Ce fel de om o fi el? Nu-i place sportul?”, a transmis Mitică Dragomir.

Marian Iancu a anunțat că vrea să revină în fotbal

Marian Iancu a anunțat că vrea să revină în fotbal, considerând că are forța necesară să readucă Poli Timișoara în prima ligă, deși acum echipa ”viola” se află în a 3-a ligă. “Există două locuri unde aş putea fi implicat. Unul e închis (n.r. – Rapid) şi e foarte bine că e închis, că există un Şucu care investeşte şi sper să investească, pentru că de iluzii m-am săturat şi iată că se fac doi ani la anul în care investiţiile sunt minimale. Toate reuşitele sunt conjuncturale, datorită spiritului alb-vişiniu

Iar al doilea loc unde aş putea investi ar fi Timişoara, care nu are infrastructură. Dorinţa mea e să merg acolo unde m-aș simţi bine, confortabil, cu calitatea şi posibilitatea să dezvolt fotbal. Am o vârstă, au trecut multe evenimente în ultimii 10 ani peste mine şi n-aş mai vrea să fiu captiv la nivel de decizie în fotbal. Dacă eşti element de decizie într-un club de fotbal de vârf în Liga 1, devii captiv şi n-aş mai putea fi, nu m-ar mai lăsa nervii, nu m-aş mai expune.

Sigur, cu certitudine, mai devreme sau mai târziu vor fi lângă una dintre cele două echipe. Probabil la Timişoara, când se va construi infrastructura, în doi, trei ani. Voi fi acţionar fără drept de decizie, voi ajuta cu ce pot, financiar, cu cunoştinţele, dacă mă vor asculta. Voi fi un plus pentru Timișoara la un anumit moment”, declara Marian Iancu la Sport Total FM. Așadar, investiția lui Marian Iancu ar fi condiționată de construirea unui nou stadion pe Bega, de aproximativ 32.000 de locuri.

