Un cunoscut antrenor din Anglia nu are milă de Emma Răducanu: „Când apar tentațiile, nu mai rămâi cu picioarele pe pământ”

Marcus Smith este un tânăr de 22 de ani, născut la Manila din tată filipinez și mamă britanică, dar care s-a mutat de 8 ani în Anglia și a și jucat trei meciuri pentru naționala acestei țări, reușind 46 de puncte.

Eddie Jones a mai văzut-o pe Emma Răducanu doar pe coperțile revistelor

Smith este considerat următoarea mare stea a rugby-ului din Anglia, după ce a reușit 15 puncte în meciul câștigat cu 69-3 împotriva Tonga în week-end, dar Jones a spus că este crucial să rămână cu picioarele pe pământ.

„Marea problemă a jucătorilor tineri e că sunt foarte repede distrași. Au parte de atenție din partea media, din partea agenților, care mereu promit și promit. Există un motiv pentru care fata asta care a câștigat US Open nu mai are vreun rezultat. Unde ați mai văzut-o?

ADVERTISEMENT

Pe prima pagină din Vogue, pe prima pagină din Harper’s Bazaar, purtând haine Christian Dior. Ea spune că a rămas cu picioarele pe pământ. Păi toți încep prin a fi cu picioarele pe pământ. Dar când apar tentațiile, celebritatea, faima, nu mai rămâi cu picioarele pe pământ”, a spus Eddie Jones, citat de .

Fanii sunt de partea Emmei Răducanu și-l critică pe Eddie Jones

Fanii au reacționat imediat și l-au criticat pe selecționer pentru ieșirea lui, informează . „Ce comentariu ridicol”, a scris un fan. Un altul a adăugat: „Ce lovitura ieftină, de la un antrenor ieftin. Ar trebui să-i fie rușine, dar nu-i va fi”.

ADVERTISEMENT

„Emma Răducanu, o tânără care ajunge de pe locul 343 mondial pe 21 și care . A câștigat chiar primul ei Mare Șlem înainte de a juca în circuitul WTA. Sunt comentarii urâte la adresa unui adolescent de succes”, a spus un alt fan furios.

Emma Răducanu nu a ratat niciun antrenament

„Este extrem de dur din partea lui Eddie Jones aici”, a fost verdictul unui fan. „În primul rând, o cheamă Emma Răducanu. Și în al doilea rând, Marcus Smith nu a câștigat niciun titlu major.

ADVERTISEMENT

28 de minute de rugby captivant într-o seară de toamnă nu este același lucru cu a câștiga un turneu de Mare Șlem. Ea are dreptul să se bucure de el”, i-a luat apărarea Emei alt admirator.

„Vrea ca Răducanu să fie legată de un teren de tenis în următorii 15 ani din viata ei? A făcut 4 evenimente în afara terenului în cele 7 săptămâni de când s-a impus la US Open. Ea a și spus că nu a ratat nicio zi de antrenament. Jones vorbește prostii”, a remarcat un alt fan.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu știe foarte bine cum să-și gestioneze timpul

Emma Răducanu, principala favorită la Upper Austria Ladies Linz, turneu dotat cu premii de 189.708 de euro, a avut o reacție vizavi de ceea ce a spus Eddie Jones despre ea.

„Am spus foarte, foarte clar fiecărui om din echipa mea că nu voi anula un antrenament sau ședință de pregătire pentru niciun angajament în afara terenului. Am vrut să mă asigur că aceasta este prioritatea mea. Deci toată lumea știe clar despre ce este vorba.

ADVERTISEMENT

Știu foarte bine cum să-mi gestionez timpul cu angajamentele din afara terenului. Am fost destul de ocupată după US Open, dar știam că așa se va întâmpla. Recunosc că nu mă așteptam să fie atât de obositor, dar m-am bucurat de tot ceea ce mi s-a întâmplat după US Open”, .