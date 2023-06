Un cunoscut ziar din Germania dă afară sute de angajați. Oamenii vor fi înlocuiți de inteligența artificială

Planul Bild, căci despre această publicație e vorba, e să economisească aproximativ 100 de milioane de euro. Așadar, publicația se va despărți ”din păcate, de colegii ale căror sarcini, în lumea digitală, pot fi îndeplinite de inteligența artificială și/sau de procese automatizate”.

Un cunoscut ziar din Germania dă afară sute de angajați

Conform anunțul a fost făcut de proprietarul Bild, Axel Springer. Angajații au aflați că vor fi dați afară printr-un e-mail, fără prea multe formalități. Acest mesaj oficial era semnat de patru manageri, inclusiv de redactorii-șefi Marion Horn și Robert Schneider.

ADVERTISEMENT

Planul Bild fusese anunțat încă din februarie, iar directorul general Mathias Dopfner transmitea că publicația pe care o conducere se va transporta într-o ”companie media pur digitală”. Acesta a anunțat, entuziasmat, că aplicațiile de tipul ChatGPT, care se bazează pe inteligență artificială, vor putea face ”ca jurnalismul să fie mai bun decât a fost vreodată sau să îl înlocuiască”.

Mai mult, Dofpner a transmis că Inteligența Artificială va deveni tot mai bună la ”agregarea informațiilor”, astfel că doar editorii care scriu ”cel mai bun conținut original” vor putea supraviețui. Deși Bild nu a comunicat oficial câți oameni vor rămâne șomeri, e vorba de aproximativ 200 de persoane conform FAZ.

ADVERTISEMENT

Asta, în timp ce companii precum Buzz Feed, Daily Mirror sau Daily Express cochetează cu această idee, de a concedia oameni pentru a fi înlocuiți de inteligența artificială. Momentan, Inteligența Artificială se pare că mai are de învățat, în urma unei analize Cnet. Astfel, în luna ianuarie site-ul Cnet a folosit inteligența artificială pentru a scrie articole, iar concluzia a fost că aproximativ 50% dintre aceste articole au avut nevoie de editare ulterioară din partea oamenilor.

Între timp, cei care își fac griji că , ar trebui să fie și mai neliniștiți când vor auzi că mai mulți lideri de afaceri și experți, inclusiv creatorul ChatGPT, au anunțat că IA poate duce la ”dispariția” omenirii. Așadar, riscurile legate de inteligența artificială ar trebui să fie ”o prioritate globală, la fel ca alte riscuri la nivelul întregii societăți, cum ar fi pandemiile și războiul nuclear”.

ADVERTISEMENT

Între timp, tot mai multe companii au decis să renunțe la diverși angajați pentru a se baza pe Inteligența Artificială. Dean Meadcroft, un personaj cheie într-o companie din SUA, a simțit pe propria sa piele cum zeci de ani de muncă și de experiență devin nuli în fața ”roboțeilor” care învață peste noapte să facă orice.

Meadowcroft se ocupa în principal cu redactarea comunicatelor de presă, iar compania a decis să externalizeze acest serviciu unei forme de IA. Bărbatul nu a fost impresionat, pentru că întreg conținutul era scris destul de prost și trebuia corectat de oameni. ”La momentul respectiv, ideea era că acesta va lucra alături de copywriter-ii umani pentru a ajuta la accelerarea procesului, în esență, pentru a raționaliza lucrurile un pic mai mult”, transmite bărbatul.

ADVERTISEMENT

În timp record, sistemul a ajuns să facă în 10 minute ceea ce un om experimentat făcea în două ore. După doar 4 luni toată echipa lui Meadowcroft a fost concediată, fiind vorba de cel puțin 4 persoane. ”Am râs de ideea că IA ar putea înlocui scriitorii sau că mi-ar putea afecta locul de muncă, până când s-a întâmplat”, a completat bărbatul.

ADVERTISEMENT

O altă poveste e cea a lui Alejandro Graue, cei care era voiceover pentru un popular canal de Youtube. A fost înlocuit, la rândul său, de IA. ”Mă așteptam să am acei bani pentru a trăi – am două fiice, așa că am nevoie de bani”, se plânge bărbatul. ”Când am dat click pe el, ceea ce am auzit nu era vocea mea, ci o voce generată de IA – o voce din off foarte prost sincronizată. A fost îngrozitor. Ce este asta? Oare acesta va fi noul meu partener? Sau o să mă înlocuiască?”, rememorează bărbatul.