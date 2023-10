Un drum spectaculos din România face senzație printre străini. A primit un prestigios premiu internațional

Pe data de 8 octombrie 2022 a fost inaugurat drumul Via Transilvanica, , care traversează țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

Via Transilvania, un drum spectaculos din România care face senzație printre străini

Via Transilvanica, traseul care traversează România pe diagonală, a fost finalizat în urmă cu un an, după alți patru ani de amenajare. În toată această perioadă în .

ADVERTISEMENT

De acest proiect de mare anvergură turistică se leagă numele ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu şi fratele lui, Alin, fondatorul unei asociații care organizează proiecte de mediu, de educație, sociale, culturale şi sportive.

Traseul Via Transilvanica, definit ”drumul care unește”, are o distanță de 1.400 de kilometri. Este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare. Construcția este semnalizată cu marcaje vopsite, stâlpi indicatori, iar la fiecare km se găsește o bornă din andezit sculptată individual. Sunt ”borne care formează probabil cea mai lungă galerie de artă din lume și care însoțesc călătorii pe tot parcursul drumeției”, se arată pe .

ADVERTISEMENT

Traseul trece prin 10 județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. Este împărțit în 7 ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana.

Via Transilvanica parcurge, în total, nu mai puțin de 107 unități administrativ-teritoriale din România. Traseul vrea să pună în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni.

ADVERTISEMENT

Drumul care traversează România pe diagonală a primit un prestigios premiu internațional

Deși are mai puțin de un an de ”viață”, acest drum a fost medaliat la gala Premiilor pentru patrimoniul european de la Veneția. Via Transilvanica a primit votul a 27.000 de cetățeni europeni și a câștigat premiul publicului – Premiul Public Choice Award 2023.

”Am spart recordul pentru numărul de voturi, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Asta înseamnă cu adevărat ceva. Via Transilvanica a fost votat cel mai bun proiect de patrimoniu în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Premiilor Europa Nostra 2023. E cea mai înaltă distincție europeană în domeniu.

E premiul cel mai important pentru noi, pentru că reflectă ce are cel mai mult sens pentru oameni. Via Transilvanica își va continua misiunea de a proteja și promova patrimoniul, mai ales cel natural și rural al României. Mulțumim pentru fiecare vot, suntem atât de bucuroși și recunoscători încât prea multe cuvinte ar fi de prisos!”, a anunțat asociația din spatele proiectului, după evenimentul desfășurat la Veneţia.