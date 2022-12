Un fermier român se laudă cu zmeura din grădina sa în decembrie: „Şi noi suntem surprinşi”

Un fermier se poate lăuda cu un adevărat miracol. Acesta încă culege zmeură săptămână de săptămână, deși temperaturile au scăzut mult și deja ne apropiem cu pași repezi de Crăciun.

Un fermier român se laudă cu zmeura din grădina sa în decembrie

Dănuţ Panait este fermierul care a rămas și el surprins că încă se mai bucură de recolta chiar și în apropierea Crăciunului.

Îmbrăcat cu haine groase, bărbatul vine mereu la plantația sa de zmeură și se ocupă să o culeagă.

De obicei, cel mai târziu a cules zmeură doar până în noiembrie, dar odată cu osciliațiile de temperatură, spune că plantele sunt derutate și continuă să dea fructe.

În ciuda faptului că este decembrie, plantele continuă să aibă fructe, așa că femierul se mai poate bucura o bună perioadă de roadele sale.

Chiar și așa, fermierul a spus că temperaturile sunt, într-adevăr, anormale și neașteptate pentru că iarna ar trebui să fie zapadă mare.

„Plantele continuă să genereze alte fructe. De la an la an ne confruntăm cu aceste temperaturi anormale, după cum le considerăm noi, cei care am avut o copilărie cu zăpezi mari. Şi noi suntem surprinşi”, spune Dănuţ Panait, conform .

Dănuţ Panait este unul dintre cei mai mari producători de fructe de pădure din Buzău. a recunoscut că nu a cules niciodată plantele în mijlocul iernii.

Plantele, derutate de vreme. Temperaturile mari le-au dereglat

Specialiștii au explicat că și a oscilațiilor acestora.

Din acest motiv, ceasul biologic al plantelor a fost dereglat, spune Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău.

„Ca urmare a oscilaţiilor de temperatură de la o oră la alta şi de la o zi la alta, plantele au intrat în derută.

Ceasul lor biologic a fost dereglat şi au apărut aceste anomalii pe care le vedem acum”, a transmis specialistul.