Un fost fotbalist din Serie A a murit, în ziua de Crăciun, la 49 de ani! Avea mari probleme din cauza alcoolului

Fanii fotbalului italian îşi aduc aminte cu siguranţă de Fabian O’Neill, un mijlocaş ofensiv talentat care a jucat, în anii ’90, în Serie A. La 49 de ani, fostul jucător al lui Cagliari şi Juventus a murit pe 25 decembrie.

Fabian O’Neill a murit, la 49 de ani, în ziua de Crăciun. Era internat în spital din cauza problemelor cu alcoolul

Internat de câteva zile, la teraie intensivă într-un spital de Montevideo, Fabian O’Neill a murit la 49 de ani, în ziua de Crăciun. Fostul internaţional uruguayan avea mari probleme cu alcoolul şi suferea de ciroză hepatică.

De altfel, fiica lui Fabian O’Neill făcuse, în urmă cu doi ani, un apel public şi anunţa că fostul fotbalist are nevoie urgentă de un transplant de ficat. În trecut, acesta a fost internat la o clinică de dezalcolizare din Montevideo, unde a fost supus unui tratament.

“Sunt un alt O’Neill, mă simt mult mai bine. Sunt la 70% acum, o altă persoană decât înainte. Locuiesc cu familia şi încerc să fiu alături de cei care mă iubesc. Fiul meu şi un prieten m-au adus la această clinică şi de trei luni sunt mai bine”, spunea Fabian O’Neill, în 2020.

De-a lungul carierei, Fabian O’Neill a jucat pentru Nacional (1992-1995, 2003), Cagliari (1995-2000), (2000-2001) şi Perugia (2002). La 30 de ani, după ce a revenit în Montevideo, fostul mijlocaş ofensiv a decis să se retragă. Pentru naţionala Uruguayului a jucat 19 meciuri şi a fost selecţionat în lotul pentru , însă fără să joace în cele trei meciuri din faza grupelor.

“Am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul”

Într-un interviu din presa locală, Fabian O’Neill a dezvăluit că a început să consume alcool încă din copilărie. “La nouă ani am început să beau. Umblam prin baruri şi combinam caña (n.r. rom alb) cu Coca Cola”, spunea fostul fotbalist, în 2013, pentru Montevideo Portal.

Ajuns în Serie A, Fabian O’Neill a început să câştige foarte bine, însă toată averea a risipit-o pe alcool, femei şi pariuri. Uruguayanul a dezvăluit, pentru El Pais, că a pierdut 14.000.000 de dolari şi a ajuns sărac.

“În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am avut tone de prieteni și astăzi, trăiesc cu o duzină de vagabonți ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat. Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, este foarte bine. Alcool, cai lenți, femei rapide și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic”, declara fostul fotbalist.

După ce şi-a risipit averea obţinută în fotbal, Fabian O’Neill ajunsese să vândă legume într-un magazin din Montevideo, iar toate câştigurile s-au dus, din nou, pe băutură.